Эрнест Жусупов өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп дайындалды

Жусупов Эрнест Ысакович өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди.
Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду.
Аскердик наамы: подполковник.
Буга чейин ӨКМдин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысы кызматын аркалап келген.
Сыйлыктары:
ӨКМдин «Мыкты аскердик кызматы үчүн» II даражадагы медалы — 2017-жыл;
ӨКМдин «Мыкты аскердик кызматы үчүн» II даражадагы медалы — 2023-жыл;
ШКУнун Аймактык антитеррордук түзүмүнүн медалы — 2022-жыл;
Жазаралды аткаруу кызматынын «Устат» медалы — 2024-жыл.