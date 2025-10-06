11:28
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Кыргызча

7-октябрда Бишкектин айрым аймактарында муздак суу өчүрүлөт

Эртең, 7-октябрында саат 9:00дөн 12:00гө чейин Бишкек шаарынын айрым аймактарындагы турак жайларда, мектептерде, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде, саламаттыкты сактоо мекемелеринде жана башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерде муздак суу өчүрүлөт. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Өчүрүү зонасы төмөнкүлөр менен чектелет:

Жунусалиев, Гагарин, Асаналиев, Боронбай, Жазыр, Чортеков, Айни, Өмүр, Алыкулов, Ахунбаева, Курсант, Торугарт, Лев Толстой, Калык Акиев көчөлөрү, 8-линия, Охотский, Волгоград көчөлөрү, Ала-Арча дарыясына чейин жана Болгулта көчөсүнө чейин. Бишкек шаарынын мэриясы

Бишкек мэриясы
Фото Бишкек мэриясы

Өчүрүү Гагарин жана Юго-Западный суу алгычтарындагы жана шаардагы суу түтүктөрүн оңдоо иштерине байланыштуу болууда.

«Бишкексууканал» ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мекеме-ишканалардан жана шаар тургундарынан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346088/
Кароо: 108
Басууга
Теги
Бишкекте бүгүндөн тарта электробустар каттай баштайт
Жаңы окуу жылы. Бишкек мэри автобус айдоочуларга көрсөтмө берди
Бишкектин Дэн Сяопин проспектисинин бир бөлүгү оңдоп-түзөөдөн кийин ачылды
Садыр Жапаров Бишкек мэриясынын электробустарын тейлөө борборун ачты
Бишкек мэриясына жаңы аппарат жетекчиси дайындалды
Президенттик «Манас» камералык оркестри бишкектиктерди концертке чакырат
Бишкектин Фрунзе жана Осмонкул көчөлөрүнүн кесилиши 1-сентябрга чейин жабылат
Эртең Бишкектин эки районунда таза суу өчүрүлөт
Бишкекте мектеп жана бала бакчалардын жанындагы жол белгилери жаңыланууда
Бишкекте Чоң Чүй каналын реконструкциялоо иштери башталат
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады
Ош&nbsp;базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды Ош базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды
Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды
6-октябрь, дүйшөмбү
11:19
Пайдалуу кеңеш: Түн жарымына чейин телефон менен убакыт өткөрүүнүн зыяны Пайдалуу кеңеш: Түн жарымына чейин телефон менен убакыт...
11:03
Бишкекте авариялык сигналдарды мыйзамсыз колдонгон айдоочу кармалды
10:25
Кыргызстанда Ооганстандан баңгизат ташыган жол жабылды
10:13
Шайлоо −2025: 50 талапкер шайлоого катышууга БШКга арыз берди(тизме)
10:00
7-октябрда Бишкектин айрым аймактарында муздак суу өчүрүлөт