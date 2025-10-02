13:12
Улуттук онкология борбору рентген аппараттарын сатып алат

Улуттук онкология жана гематология борбору рентген аппараттарын сатып алууга тендер жарыялаганын мамлекеттик сатып алуулар порталы билдирди.

Бул үчүн тендерге ылайык 77,2 миллион сом бөлүү пландалууда.

Лоттор төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • жалпы багыттагы флюорография жана рентгенография үчүн санариптик система (40 млн сом);
  • мобилдик санариптик рентген аппараты (10,4 млн. сом);
  • санариптик U-колдук рентген аппараты (12,3 млн. сом);
  • санариптик С-колдук рентген аппараты (14,5 млн. сом).

Тендер 17-октябрга чейин кабыл алынат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345695/
