Кыргыз-кытай чек арасында өткөрмө бекеттеринин иштөө убактысы убактылуу өзгөрөт

Кыргыз-кытай мамлекеттик чек ара тилкесиндеги көзөмөл-өткөрүү пункттарынын иштөө режими убактылуу өзгөрөт. Бул тууралуу УКМКнын Чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, Кытайда «КЭРдин түзүлгөн күнү» жана «Күз ортосу майрамы» майрамдалышына байланыштуу кытай тараптын демилгеси менен «Торугарт-автожол» жана «Эркечтам-автожол» пункттары аркылуу адамдарды, транспорт каражаттарын жана жүктөрдү өткөрүү убактылуу токтотулат.

Жогоруда аталган өткөрүү пункттарынын убактылуу жабылышы бардык категориядагы трафиктер үчүн төмөнкүдөй күндөрү күчүндө болот:

— 2025-жылдын 1-октябрынан 3-октябрын кошо алганда;

— 2025-жылдын 6-октябрында.

Өзгөчө өткөрүү режиминде 2025-жылдын 4-5-октябрда жүк ташуучу транспорт каражаттарын жана товарларды тариздөө, өткөрүү процедуралары гана жүргүзүлөт. Бул күндөрү жеке жактарды тариздөө жүргүзүлбөйт.

Адамдарды, транспорт каражаттарын жана жүктөрдү «Эркечтам-автожол» жана «Торугарт-автожол» өткөрмө пункттары аркылуу штаттык режимде өткөрүү 7-октябрда кайрадан жанданат.

Чек ара кызматы жарандардан жана жүк ташуучулардан өз маршруттарын алдын ала пландаштырып алууну эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345391/
