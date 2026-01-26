Чек ара кызматы: 2025-жылы Кыргызстанга дээрлик 21 миллион адам кирген

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чек ара кызматынын маалыматы боюнча, 2025-жылы Кыргызстанга кирген чет элдиктердин санынын олуттуу өсүшү катталган.
Маалыматка ылайык, өткөн жылы келгендердин агымы 2024-жылга салыштырмалуу 18,6 пайызга, ал эми 2023-жылга салыштырмалуу 20 пайызга өскөн.
Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасына 20 978 965 адам кирген.
«2025-жылы кирүүчү агымдын кескин өсүшү туризм инфраструктурасынын өнүгүшүнө, эл аралык каттамдардын кеңейишине, өлкөнүн жаратылыш жана маданий потенциалын активдүү жайылтууга, ошондой эле ишкердик жана инвестициялык байланыштардын өсүшүнө байланыштуу болгон.
Өткөн жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынан жалпысынан 37 050 223 адам өткөн», — деп айтылат отчетто.
Ошондой эле жалпысынан 3 260 642 унаанын өтүшүнө уруксат берилген.
Чек ара кызматы чек ара жана иммиграция мыйзамдарын катуу сактаган. 2025-жылы жараксыз документтери бар 28 593 адам аныкталып, алардын 28 066сына кирүүгө тыюу салынган. Жашоо эрежелерин бузгандыгы үчүн 2031 жаран депортацияланган.