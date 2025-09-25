19:36
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Кыргызча

Партиялар шайлоого катышаары тууралуу БШКга үч күндүн ичинде билдирүүсү керек

Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышууга ниеттенген саясий партиялар дайындалгандан кийин үч календардык күндүн ичинде Борбордук шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтүүгө милдеттүү.

Борбордук шайлоо комиссиясы белгилегендей, билдирүүдө «Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык мыйзамдын 60-беренесине ылайык, шайлоо документтерине кол коюуга укугу бар партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн реквизиттери камтылышы керек.

Билдирмеге төмөнкүлөр тиркелүүгө тийиш:

партиянын каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү;

уставдын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

партиянын лидеринин паспортунун көчүрмөсү;

ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн тизмеси;

алардын арыздары жана паспортторунун көчүрмөлөрү.

Документке партиянын лидери кол коюп, мөөр басылышы керек.

Борбордук шайлоо комиссиясы бул талаптар аткарылгандан кийин гана партия мындан ары шайлоо процессине катышуу укугуна ээ болорун эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344939/
Кароо: 108
Басууга
Теги
БШК «Бир шайлоочу — бир талапкер — бир добуш» деген шайлоо эрежесин эскертет
БШКга эки жаңы мүчө шайланды: алардын бири мурдагы мамлекеттик катчы
Жогорку Кеңеш БШКнын мүчөсү Анар Дубанбаеваны мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотту
БШК: Кыргызстандын жарандары шайлоодо аралыктан добуш бере алышат
Бир шайлоочу — бир талапкер. БШК түшүндүрүү иштерин күчөтүүдө
Гүлшаркан Култаева БШКнын мүчөлүгүнөн чыгуу боюнча арыз жазды
БШК Айжигитовдун ордуна Табылды Муратбековду ЖКнын депутаты кылып каттады
Борбордук шайлоо комиссиясы депутат Султанбай Айжигитовду мандатынан ажыратты
Бишкек шаардык кеңешине эки жаңы депутат келди
ЖК комитети БШКнын мүчөлүгүнө Бахадыр Конуровдун талапкерлигин жактырды
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
25-сентябрь, бейшемби
18:22
26-сентябрда күтүлгөн аба ырайы 26-сентябрда күтүлгөн аба ырайы
18:20
Партиялар шайлоого катышаары тууралуу БШКга үч күндүн ичинде билдирүүсү керек
17:56
Ысык-Көлдө «Ала-Тоо Резорт» пансионатына жол салынууда
16:39
2025-жылы Акыйкатчы институтуна кыйноолор боюнча 39 арыз түшкөн
15:30
Ош шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды