16:27
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Кыргызча

Быйылкы «Мисс Кыргызстан-2025» наамын ким алды?

Бишкекте «Мисс Кыргызстан-2025» улуттук сулуулар сынагынын финалы өттү. Сахнага өлкөнүн эң сулуу, таланттуу айымдары бири-биринен өтүп, ат салышты.

«Мисс Кыргызстан-2025» наамын 19 жаштагы Аяна Расул кызы жеңип алды. Бул ал үчүн чоң сыймык гана эмес, чоң жоопкерчилик экенин да моюнга алды. Таажысы менен бирге 200 миң сомдук сертификатка ээ болду.

«Мен биздин өлкөдө ар бир кыз өзүнө ишенип, эмгек, өжөрлүк, Мекенге болгон сүйүү ар дайым жеңишке алып келерин билүүсүн каалайм», — деди Аяна жыйынтык чыккандан кийин.

Калыстар тобу негизги жеңүүчүдөн башка дагы үч катышуучуга Гран-при ыйгарды:

Анара Эсенгелдиева «Кыргызстандын Аалам сулуусу» наамын алып, Кыргызстандын атынан «Аалам сулуусу» сынагына катышат.

Медина Эрмекова жана Сюзанна Уметова Miss Kyrgyzstan International наамына ээ болушту жана Miss International сынагына катышат.

Эске салсак, Аяна ырчы Айгерим Расул кызынын сиңдиси жана Кыргызстандын эл артисти Расул Маматкулованын кызы.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344910/
Кароо: 119
Басууга
Теги
Ырчы Айгерим Расул кызы «Lady World» сулуулук сынагына катышат
«Кыргызстан сулуусу-2021» сынагын Алтынай Ботоярова жеңип алды
«Ак-Мөөр» сулуулук сынагын ак-талаалык чабандын кызы жеңип алды
Моделдик бизнесте коомдук пикирден коркпогон эрктүү жигиттер гана калат
Бегимай Карыбекова «Дүйнө сулуусу −2018» сынагында финалга чыга алган жок
«Мисс Кыргызстан-2018». Өлкөнүн эң сулуу кызы тандалып алынды
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
25-сентябрь, бейшемби
15:30
Ош шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды Ош шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды
15:05
Быйылкы «Мисс Кыргызстан-2025» наамын ким алды?
14:29
Ош шаарынын мэри президенттин сөгүшүнө кандай жооп берди?
14:13
Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн
14:02
Жогорку Кеңештин депутаттары өзүн-өзү таркатуу чечимин жарыялашты