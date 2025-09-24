БШКга эки жаңы мүчө шайланды: алардын бири мурдагы мамлекеттик катчы

Жогорку Кеңештин бүгүн, 24-сентябрдагы жалпы жыйынында Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын курамына эки жаңы мүчө шайланды.
Президент Сүйүнбек Касмамбетов менен Кабылбек Мамбетаповдун талапкерлигин көрсөттү.
Эскерте кетсек, Сүйүнбек Касмамбетов 2021-жылдын октябрында мамлекеттик катчы болуп дайындалып, 2025-жылдын май айында кызматынан бошотулган.
Кабылбек Мамбетапов буга чейин Сузак райондук мамлекеттик администрациясында (Жалал-Абад облусу) түрдүү кызматтарды аркалап, Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министринин орун басары, Айыл чарба министрлигинде Жер-суу көзөмөлдөө кызматынын директору болуп иштеген. 2012-жылы «Ата Журт» саясий партиясынын Жалал-Абад облусу боюнча координатору болуп эмгектенген.