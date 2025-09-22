Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды

Москва шаарында өткөн «Интервидение-2025» эл аралык музыкалык сынакта 2-орунду жеңип алган Nomad триосун Манас эл аралык аэропортунан жылуу тосуп алынды.
Ырчыларды Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев тосуп алды.
Nomad Кыргызстандын атынан өзгөчөлөнүп, 23 өлкөнүн аткаруучуларынын арасында экинчи орунду ээледи. Ыр сынагы телекөрсөтүүсүн дүйнө жүзү боюнча миллиондогон көрүүчүлөр көрүштү.
Аба майданында аларды кол чабуулары астында тосуп алышты. Музыканттарды достору, күйөрмандары жана министрликтин өкүлдөрү гүл жана улуттук сувенирлер менен куттукташты.
Министр бул топтун эле эмес, бүтүндөй өлкөнүн жеңиши экенин, кыргыз музыкасы эл аралык аренада жаңырып, бааланганын белгиледи.
Эске сала кетсек, кийинки «Интервидение-2026» сынагын өткөрүү укугу Сауд Аравиясына ыйгарылды.