16:25
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Кыргызча

Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды

Москва шаарында өткөн «Интервидение-2025» эл аралык музыкалык сынакта 2-орунду жеңип алган Nomad триосун Манас эл аралык аэропортунан жылуу тосуп алынды.

Ырчыларды Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев тосуп алды.

Nomad Кыргызстандын атынан өзгөчөлөнүп, 23 өлкөнүн аткаруучуларынын арасында экинчи орунду ээледи. Ыр сынагы телекөрсөтүүсүн дүйнө жүзү боюнча миллиондогон көрүүчүлөр көрүштү.

Аба майданында аларды кол чабуулары астында тосуп алышты. Музыканттарды достору, күйөрмандары жана министрликтин өкүлдөрү гүл жана улуттук сувенирлер менен куттукташты.

Министр бул топтун эле эмес, бүтүндөй өлкөнүн жеңиши экенин, кыргыз музыкасы эл аралык аренада жаңырып, бааланганын белгиледи.

Эске сала кетсек, кийинки «Интервидение-2026» сынагын өткөрүү укугу Сауд Аравиясына ыйгарылды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344412/
Кароо: 111
Басууга
Теги
«Интервидение-2025»: Кыргызстандык ырчылар экинчи орунду ээледи
Эртең «Интервидение-2025» сынагы башталат
«Жылдын мыкты мугалими» сынагында 118 мугалим ат салышат
«Интервидение»: Орусиялык продюсер Максим Фадеев Кыргызстанга жан тартат
Кыргызстанда IV эл аралык «Мейкин Азия» фестивалына тандоо жарыяланды
«Интервидение» ыр сынагына 20 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан да катышууда
«Дүйнө сулуусу — 2025» сынагында биринчи жолу таиланддык жеңүүчү аталды
Ош шаарында эл аралык «Жашыл аалам» поэзия фестивалы башталат. Программа
Бишкекте жылдын мыкты мугалими жана тарбиячысы тандалат
Жаңы гимн. Сынакка 564 материал түшүп, анын 91и катталган
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугат Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жолугат
Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы Апта соңунда бишкектиктерди эмне күтөт? 18-21-сентябрга карата аба ырайы
Кыргызстандын туусунун авторлорунун бири Жусуп Матаев дүйнөдөн кайтты Кыргызстандын туусунун авторлорунун бири Жусуп Матаев дүйнөдөн кайтты
Пайдалуу кеңеш: Тиштердин саргайышынын негизги себептери аталды Пайдалуу кеңеш: Тиштердин саргайышынын негизги себептери аталды
22-сентябрь, дүйшөмбү
16:19
Кыргызстан эми 40 кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат берди Кыргызстан эми 40 кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат берд...
16:08
Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
15:30
Кара-Балтада подряддык уюмдун директору коррупцияга шектелүүдө
15:12
Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
14:40
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, жамгыр жаашы күтүлөт