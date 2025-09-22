06:59
Кыргызча

«Интервидение-2025»: Кыргызстандык ырчылар экинчи орунду ээледи

Москва шаарында Live Arenaда «Интервидение-2025» эл аралык музыкалык сынагы жыйынтыкталды. Вьетнамдын өкүлү Дук Фук калыстар тобунун көпчүлүк добушу менен жеңүүчү аталды. Ал эми «Nomad» триосу Кыргызстандын намысын коргоп, 23 өлкөнүн ичинен экинчи орунду ээледи.

Кыргызстандан барган «Көчмөндөр триосу» экинчи орунду алды. Үчүнчү орунду катарлык Дана Аль-Мир ээледи. Интервидение ыр сынагына 23 өлкөнүн 22ден өкүлдөр катышты.

Азат Раимбердиев, Бек Исраилов жана Миңжашар Мурзаевден турган «Көчмөндөр триосу» улуттук маданияттын байлыгын даңазалаган кыргыздын салттуу мотивдери менен заманбап аранжировкалардын гармониялуу айкалышы болгон «Жалгыз сага» ырын аткарышты.

Белгиленгендей, кийинки «Интервидение-2026» сынагын өткөрүү укугу Сауд Аравиясына берилди.
