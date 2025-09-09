12:47
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Кыргызча

Гүлшаркан Култаева БШКнын мүчөлүгүнөн чыгуу боюнча арыз жазды

Жогорку Кеңеш
Фото Жогорку Кеңеш. Гүлшаркан Култаева Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнөн чыгуу боюнча арыз жазды
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Гүлшаркан Култаева ээлеген кызматынан кетүү боюнча арыз жазды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинин төрайымы Чолпон Султанбекова билдирди.

Депутаттын айтымында, аталган комитет Гүлшаркан Култаеванын арызын белгиленген тартипте карайт.

Гүлшаркан Култаева 2025-жылдын 19-февралында Жогорку Кеңештин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткондон кийин БШКнын мүчөсү болуп шайланган. Эл депутатынын бош калган мандаты «Ата Журт Кыргызстан» партиясынан кийинки талапкер Гүлсүнкан Жунушалиевага өткөн.

Эске салсак, Гүлшаркан Култаева Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Ак-Суу айылында туулган. Ош технологиялык университетин бүтүргөн, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты болгон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342769/
Кароо: 125
Басууга
Теги
БШК Айжигитовдун ордуна Табылды Муратбековду ЖКнын депутаты кылып каттады
Борбордук шайлоо комиссиясы депутат Султанбай Айжигитовду мандатынан ажыратты
Бишкек шаардык кеңешине эки жаңы депутат келди
ЖК комитети БШКнын мүчөлүгүнө Бахадыр Конуровдун талапкерлигин жактырды
Депутаттар Искандер Гаипкуловду БШК мүчөлүгүнөн мөөнөтүнөн мурда бошотту
БШК алдыдагы парламенттик шайлоого жаңы техника сатып албайт
Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары жыйынга эки саатта араң чогулушту
ЖК Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымын кызматтан алууга макулдук берди
Жаңы шайланган Бишкек шаардык кеңешинин сессиясынын датасы белгилүү болду
ЖК депутаты Дастанбек Жумабеков шайлоону иш күндөрү өткөрүүнү сунуштады
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү
Кара-Сууда 12&nbsp;гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды Кара-Сууда 12 гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды
Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды
9-сентябрь, шейшемби
12:26
Ак илбирс расмий түрдө Кыргызстандын мамлекеттик символу катары таанылат Ак илбирс расмий түрдө Кыргызстандын мамлекеттик символ...
12:05
Пайдалуу кеңеш: Балдар козу карын жесе болобу? Дарыгер талашка чекит койду
11:30
Кыргызстанда мунайзаттарды жүгүртүүгө көзөмөл күчөтүлөт
11:14
Гүлшаркан Култаева БШКнын мүчөлүгүнөн чыгуу боюнча арыз жазды
11:06
Руслан Ставриди М. Жангазиев атындагы куурчак театрынын директору болду