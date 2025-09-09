Гүлшаркан Култаева БШКнын мүчөлүгүнөн чыгуу боюнча арыз жазды

Фото Жогорку Кеңеш. Гүлшаркан Култаева Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнөн чыгуу боюнча арыз жазды
Депутаттын айтымында, аталган комитет Гүлшаркан Култаеванын арызын белгиленген тартипте карайт.
Гүлшаркан Култаева 2025-жылдын 19-февралында Жогорку Кеңештин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткондон кийин БШКнын мүчөсү болуп шайланган. Эл депутатынын бош калган мандаты «Ата Журт Кыргызстан» партиясынан кийинки талапкер Гүлсүнкан Жунушалиевага өткөн.
Эске салсак, Гүлшаркан Култаева Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Ак-Суу айылында туулган. Ош технологиялык университетин бүтүргөн, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты болгон.