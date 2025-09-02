10:25
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Кыргызча

Бишкекте Лев Толстой көчөсүнүн эки бөлүгү убактылуу жабылды

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

Бүгүн, 2-сентябрда Бишкек шаарынын Лев Толстой көчөсүнүн бөлүктөрү оңдоп-түзөө үчүн убактылуу жабылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Оңдоп-түзөө иштерине байланыштуу Л.Толстой көчөсүнүн төмөнкү тилкелери убактылуу жабылды:

Асаналиева көчөсүнөн Бакаев көчөсүнө чейин;

Садырбаев көчөсүнөн Термечиков көчөсүнө чейин.

Лев Толстой көчөсүнүн бир бөлүгү ачык. Ал жерге 2 катмар асфальт төшөлүп, бордюрлар жана жол белгилери орнотулуп, маркировкалар коюлган.

Шаар бийлиги айдоочулардан жана шаардыктардан убактылуу ыңгайсыздыктарды эске алып, каттамдарын алдын ала пландап алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341850/
Кароо: 43
Басууга
Теги
Бишкектин Сүйүмбаев көчөсүндөгү тез тамактануучу 8 жай жабылды
Кыргызстанда эки банк расмий түрдө жабылды
Акылбек Жапаров Жалал-Абаддагы көчөлөрдүн реконструкциясы менен таанышты
Казакстанда АКШнын өкмөттүк сайты бөгөттөлдү
Ала-Арча паркы эки күнгө жабылат
Чүй облусунда төрт мектеп карантинге жабылды
Бишкектин үч көчөсүндөгү кыймыл бир тараптуу болду
Бишкектеги 7-Апрель көчөсүнүн «Мадина» базары тарабы кеңейтилди
Акылбек Жапаров Бишкектин көчөлөрүн кыдырып чыкты
Ала-Тоо аянты 24-майга чейин жабылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды Николай Валуев Кыргызстан Олимпиада комитетинин Ардак грамотасын алды
24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. 24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт.
Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылды Садыр Жапаров быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылды
Нарында мыйзамсыз кийик аткандарга айып салынды Нарында мыйзамсыз кийик аткандарга айып салынды
2-сентябрь, шейшемби
10:14
Бишкекте Лев Толстой көчөсүнүн эки бөлүгү убактылуу жабылды Бишкекте Лев Толстой көчөсүнүн эки бөлүгү убактылуу жаб...
10:05
Кыргызстандын Профессионалдуу футбол лигасына жаңы аткаруучу директор дайындалды
09:30
Бүгүнкү доллардын курсу
09:19
Аламүдүн районунда жаңы тигүү фабрикасы ачылды
09:00
Бишкекте 23 жашка чейинкилер арасында Азия кубогуна тандоо оюндары өтөт
1-сентябрь, дүйшөмбү
17:27
2-сентябрга карата аба ырайы
17:08
Ысык-Көл облусундагы табияттын таза абасын асфальт заводунун түтүнү бузуп жатат
16:53
ӨКМнин куткаруучулары Ала-Арчада дайынсыз жоголгон балдарды табышты