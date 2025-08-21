Бишкектин Сүйүмбаев көчөсүндөгү тез тамактануучу 8 жай жабылды

Санитардык-гигиеналык эреже бузууларга байланыштуу Бишкектин Сүйүмбаев көчөсүндө жайгашкан сегиз тез тамактануучу жайдын ишин убактылуу токтотуу боюнча токтомдор кабыл алынды. Бул тууралуу 24.kg агенттигине борбордогу Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун тамак-аш гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Махамат Мурзашев билдирди.
Анын айтымында, 20-августтан тарта төмөндөгү фастфуд түйүндөрү жабылды:
«Талас»;
«Нарын+»;
«Нарын шаурмасы»;
«Каурма»;
«Халал бургер»;
«Плов № 1»;
«Мусулман»;
«Нарын № 1».
Бул мэрдин протоколдук тапшырмасынын алкагында инфраструктураны жана санитардык абалды жакшыртуу максатында жасалды.
«Кандайдыр бир жерде актоо, сырдоо болуп жатса жакын жердеги таштанды контейнерлерин алып салуу керек. Мындан тышкары, бардыгы эле документтердин пакетин беришкен жок. Коомдук тамактануу пункттары архитектуралык-техникалык корутундусун алышы керек. Бардык сын-пикирлерди жокко чыгаргандан кийин ишканалар ишин уланта алышат», — деп түшүндүрдү Махамат Мурзашев.