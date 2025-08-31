Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда

Бүгүн, 31-августта Кыргыз Республикасы Эгемендүүлүк күнүн белгилеп жатат. Коңшу мамлекеттердин президенттери өлкөнү мындай маанилүү майрамы менен куттуктай башташты.
Адегенде Кытай Эл Республикасынын Төрагасы Си Цзиньпинден куттуктоо телеграммалары келип түштү
«Сиздин жетекчилигиңиз астында Кыргызстан улуттук өнүгүүдө тынымсыз жаңы жана кубандырган ийгиликтерге жетишүүдө. Жакында эле Кыргыз Республикасын 2030-жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасы бекитилди, бул жаңы Кыргызстанды куруунун планын түздү. Достук мамиледеги коңшу жана жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөш катары Кытай тарап буга чын жүрөктөн кубанат», -деп айтылат куттуктоодо
Кыргызстандын элин Орусиянын президенти Владимир Путин да куттуктады.
«Улуттук майрам — Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктоолорумду кабыл алыңыз.
Мамлекеттерибиздин ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык духунда курулууда. Ар кандай тармактарда эки тараптуу кызматташтык, ЕАЭБ, ЖККУ, КМШ, ШКУ жана башка көп жактуу түзүмдөрдүн алкагында конструктивдүү өз ара аракеттенүү ийгиликтүү өнүгүүдө.
Биргелешкен аракеттерибиз менен биз, албетте, Россия-Кыргыз байланыштарынын бүтүндөй комплексин мындан ары да кеңейтебиз. Бул биздин достук мамиледеги элдерибиздин кызыкчылыктарына толук жооп берет, Евразия мейкиндигинде коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу нугунда бара жатат.
Сизге чың ден соолук жана ийгиликтерди, ал эми жарандарыңыздарга бакубатчылык жана гүлдөп-өнүгүүнү каалайм», — деп айтылат куттуктоо телеграммасында.
Кыргызстандын президентине ошондой эле Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын, Азербайжандын, Беларустун, Венгриянын, Түркиянын жана башка өлкөлөрдүн жетекчилеринен куттуктоолор келген.