12:40
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Президент Рождество майрамы менен куттуктады

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 7-январда кыргызстандыктарды Рождество майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин администрациясынын сайтына жарыяланды.

«Кыргызстандын православдык жарандарын ушул кубанычтуу жана жаркын майрам — Иса пайгамбардын туулган күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм!

Бул майрам түбөлүктүү руханий баалуулуктардын — кайрымдуулук, жакынына болгон сүйүү, боорукердик жана жакшылыкка болгон ишенимди чагылдырып турат. Көптөгөн кылымдар бою Иса пайгамбардын туулган күнү адамдардын тынчтыкка, ынтымакка жана бири-бирин урматтоого болгон умтулуусун бекемдеп, адеп-ахлактык жаңылануунун булагы катары кызмат кылып келет.

Православ ишенимин кармангандар коомубуздагы конфессиялар аралык ынтымакты, руханий байлыкты жана маданий ар түрдүүлүктү сактоого олуттуу салым кошуп келет. Өлкөбүздүн жалпы келечеги үчүн өз ара түшүнүшүү, биримдик жана жаратуучулук идеалдарына берилгендигиңиздерди жогору баалайм.

Ушул жаркын майрамда сиздерге чың ден соолук, бакубатчылык жана бакыт каалайм. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук, өз ара колдоо өкүм сүрсүн» — деп жазылган анда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357185/
Кароо: 90
Басууга
Теги
24.kg кыргызстандыктарды Жаңы жыл менен куттуктайт!
Чет өлкө лидерлери президент жана кыргызстандыктарды Жаңы жыл менен куттуктады
Бажы кызматы Кыргызстандын бюджетине 156 миллиард сом киреше берди
Адылбек Касымалиев өлкөнүн энергетиктерин кесиптик майрамы менен куттуктады
Президент кыргызстандыктарды Адам укуктары күнү менен куттуктады
Мамлекеттик катчы кыргызстандыктарды «Манас» эпосунун күнү менен куттуктады
Министрлер кабинетинин төрагасы кыргызстандыктарды Жаштар күнү менен куттуктады
Министрлер кабинетинин төрагасы ЖМК өкүлдөрүн кесиптик майрамы менен куттуктады
24.kg Кесиптеш жана окурмандарды Маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктайт!
Марат Иманкулов кыргызстандыктарды Мамлекеттик тил күнү менен куттуктады
Эң көп окулган жаңылыктар
Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт? Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт?
Садыр Жапаров: &laquo;12&nbsp;жылдык билим берүүгө өтүү&nbsp;&mdash; мезгил талабы&raquo; Садыр Жапаров: «12 жылдык билим берүүгө өтүү — мезгил талабы»
Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт
ИИМ тоодо эс&nbsp;алууда коопсуздук эрежелерин сактоону эскертти ИИМ тоодо эс алууда коопсуздук эрежелерин сактоону эскертти
7-январь, шаршемби
12:10
Пайдалуу кеңеш: Кулактагы чуулдоо эмнеден пайда болот? Пайдалуу кеңеш: Кулактагы чуулдоо эмнеден пайда болот?
11:37
Президент Рождество майрамы менен куттуктады
11:26
Ала-Арчада бир киши бутун кокустатып алды: ӨКМ куткаруучулары жардам берди
10:41
Капиталдык оңдоо иштери аяктады. Ошто Шамшиев көчөсүндөгү көпүрө ачылды
10:26
Ирандагы нааразычылык: Кыргызстандыктардан өлкөгө баруудан баш тартуу сунушталды
5-январь, дүйшөмбү
11:30
Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт?
11:05
Азия Кубогу U-23: Эртең Кыргызстандын олимпиадалык курамасынын беттештери өтөт