12:36
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Кыргызча

Министрлер кабинетинин төрагасы ЖМК өкүлдөрүн кесиптик майрамы менен куттуктады

Министрлер Кабинетинин төрагасы жана Президенттик администрациянын жетекчиси Адылбек Касымалиев ЖМК өкүлдөрүн кесиптик майрамы — Маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктады.

«Жалпыга маалымдоо каражаттарынын урматтуу өкүлдөрү!

Сиздерди кесиптик майрамыңыздар — Маалымат жана басма сөз күнү менен чын дилимден куттуктайм!

1924-жылдын 7-ноябрында кыргыз тилинде чыккан «Эркин-Тоо» гезитинин алгачкы саны улуттук журналистиканын пайдубалы болуп саналат. Дал ушул тарыхый окуяга байланыштуу бул күн өлкөбүздө Маалымат жана басма сөз күнү катары белгиленип келет.

Маалымат адамдын жашоо-турмушунда ар дайым өзгөчө орунда турат. Айрыкча, бүгүнкү санариптешүү тездик менен өнүгүп жаткан күндө анын ролу ого бетер артты. Азыр маалымат жөн гана кабарлашуунун булагы болбостон, коомдук пикирди калыптандыруунун күчтүү куралына айланды.

Ушундай шартта сиздер, калем ээлери — мамлекет менен элдин ортосундагы маанилүү көпүрөсүздөр. Ошондуктан ар бир сөздүн тууралыгы, тактыгы жана маалыматтын ишенимдүүлүгү үчүн жоопкерчилик өтө жогору экенин унутпоо зарыл. Анткени коомчулук дүйнөнү сиздер тараткан маалымат аркылуу кабыл алат.

Урматтуу журналисттер!

Сиздер аркалаган кесип — терең билимди, тынымсыз эмгекти, жогорку адеп-ахлактык баалуулуктарды жана ар-намысты талап кылган абройлуу иш. Сөздүн кудурети менен ишенимди бекемдеп, жарандык позицияңыздар аркылуу коомдун дүйнө таанымын калыптандырып келесиздер.

Мамлекеттик кызматтагылар болобу, же бизнес чөйрөсүндөгүлөрбү, же болбосо коомдук уюмбу же жөнөкөй жаранбы, айтор, бардыгынын ишмердигин талдап, эл алдында жоопкерчилигин күчөтүүдөгү эмгегиңиздерди жогору баалайбыз. Мына ошондуктан журналистиканы коомдун күзгүсү деп атайбыз, коомдун өнүгүүсү да журналистикага түздөн-түз байланыштуу деп белгилейбиз.

Бүгүнкү күндө медиа тармагы доордун өзгөрүүлөрүнө ылайык өнүгүп, ошол эле учурда өзүнүн негизги кесиптик принциптерин сактап калуусу абдан маанилүү. Мындай шартта сынчыл ой жүгүртүп, фактыларды калыс баалай билген, окуяларды терең талдай алган, тез өзгөрүп жаткан медиа мейкиндигине шайкеш иштей билген журналисттердин арбышына тилектешмин.

Кесиптик ишиңиздерде чыгармачылык ийгилик, үй-бүлөңүздөргө бакубат жашоо жана ден соолук каалайм!

Сиздердин калемиӊиздер мындан ары да элдин ишенимин актай берсин!

Майрамыңыздар кут болсун!".
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350032/
Кароо: 129
Басууга
Теги
24.kg Кесиптеш жана окурмандарды Маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктайт!
Марат Иманкулов кыргызстандыктарды Мамлекеттик тил күнү менен куттуктады
Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Билим күнү менен куттуктады
Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда
Садыр Жапаров Ли Чжэ Мёнду Кореянын президенти болуп шайланышы менен куттуктады
Садыр Жапаров Казакстандын президентин 70 жылдык мааракеси менен куттуктады
Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевди шайлоодогу жеңиши менен куттуктады
Рамзан Кадыров Шавкат Мирзиёевге эки жылкы белек кылды
Чек арада ок атылбасын. Аймактардан куттуктоолор
Садыр Жапаров Мирзиеевди президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктады
Эң көп окулган жаңылыктар
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт Бишкекте 8-9-ноябрда айыл чарба жарманкеси өтөт
7-ноябрь, жума
11:37
БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоодон баш тартты БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоо...
11:24
Пайдалуу кеңеш: Тынч уйку үчүн кечки тамактануунун негизги принциптери
11:12
Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды
10:45
Министрлер кабинетинин төрагасы ЖМК өкүлдөрүн кесиптик майрамы менен куттуктады
10:14
Бүгүн Бишкектин борбордук бөлүгүнө суу берүү убактылуу токтотулат