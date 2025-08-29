11:33
Кыргызча

Курулуш министрлиги: Эгемендүүлүк күнүнө карата 115 объект пайдаланууга берилет

Кыргызстанда 31-августка чейин 115 объект ишке берилет. Бул тууралуу Курулуш, архитектура, турак жай-коммуналдык чарба министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин буйругу менен 100 социалдык жана инфраструктуралык объектилерди ишке киргизүү пландалып, бирок капиталдык оңдоо жана курулуш планы ашыгы менен аткарылган.

Алардын арасында:

63 мектеп,

19 бала бакча,

11 саламаттыкты сактоо мекемеси,

13 спорт объектилери,

3 маданий объекти,

6 башка объект.

Бул максаттарга республикалык бюджеттен 10 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн.

2025-жылдын аягына чейин дагы 100дөн ашык социалдык жана инфраструктуралык объектилерди ишке киргизүү пландалып жатканы белгиленген.
