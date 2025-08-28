Садыр Жапаров Бишкек мэриясынын электробустарын тейлөө борборун ачты

Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын мэриясынын электробустарды жана газ менен жүрүүчү автобустарды тейлөө борборунун ачылышына катышты. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди.
Мамлекет башчы реконструкциядан кийин электробустарды тейлөө жана кубаттоочу борборунун ачылышы заманбап транспорттук өнүгүүгө, экологиялык таза шаарга жана шаардыктардын ыңгайлуу жүрүүсү үчүн шарттарды түзүүгө карай дагы бир маанилүү кадам экенин белгиледи.
Ал коомдук транспортту өнүктүрүү маселесин калаа тургундарынын күнүмдүк каттамын жакшыртуу жана алар үчүн ыңгайлуу инфраструктура түзүү аракетинде мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири катары баса көрсөттү.
«Акыркы эки жылда газ менен жүргөн 1000 ашуун автобус сатып алдык. Мындан ары да транспорттук паркты жаңылоону улантабыз. Бирок азыркы күндө транспорт гана эмес, экология маселеси да курчуй баштады. Калаа тургундарынын коомдук транспортун жакшыртуу менен катар шаардыктарга таза аба да өтө маанилүү. Мындай заманбап чечимдер — биздин келечекке болгон жоопкерчилигибиз!», — деди Садыр Жапаров.
Ал ошондой эле «2-депо» троллейбустардын токтотмо жайы 1971-жылы курулуп, пайдаланууга берилгенин эске салды. Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Бишкек шаарына 120 жаңы электробус толугу менен алынып келинди. Жогоруда аталган депо толугу менен оңдолуп-түзөлүп, заманбап кубаттоочу инфратүзүм катары модернизацияланды.
«Жаңы транспорттук комплекс — Бишкек шаарынын коомдук транспорт системасын жаңы деңгээлге чыгаруучу ири долбоор. Бул жай — борбор калаанын коомдук транспорт каттамын камсыздоочу автобустар менен электробустардын ишенимдүүлүгүн жогорулатат. Шаарлыктарды үзгүлтүксүз жана сапаттуу тейлөөгө өбөлгө түзөт», — деп баса белгиледи Мамлекет башчысы.
Расмий бөлүктөн кийин президент Садыр Жапаров депо менен таанышып, андан соң электробуска жана троллейбустан кайра жасалган автобуска түшүп жол жүрдү.