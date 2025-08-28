08:47
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Кыргызча

Гиннестин рекорддор китеби 70 жашка толду

Гиннестин рекорддор китеби 70 жашка толду. Биринчи нускасы 1955-жылы 27-августта Улуу Британияда басылып чыккан.

Анын тарыхы 1950-жылдардын башында, Гиннес сыра заводунун башкаруучу директору сэр Хью Бивер кечеге катышып, алар Европада кайсы куш эң ылдам экени тууралуу талашып-тартышканда башталган. Жоопту эч бир китептен таба алган жок.

Бир нече жыл өткөндөн кийин, Бивер бул кечени эстеп, брендди илгерилетүү үчүн талаштарды чечүүгө жардам берүү үчүн китеп түзүүнү чечти.

Гиннестин рекорддор китебине канча кыргызстандыктар кирген?

Каскадер Үсөн Кудайбергенов рекорддор китебине кирген биринчи кыргызстандык. 1980-жылдардын башында «Генийдин жаштыгы» тасмасы тартылып жатканда Кудайбергенов 27 метр бийиктиктен ат менен дарыяга секирип кеткен. Бул трюк Гиннестин рекорддор китебине кирген.

Альпинист Эдуард Кубатов китепке Манаслу тоосун кычкылтексиз багындырган эң кары адам катары кирген.

Манасчы Рысбай Исаков 124 саат боюу «Манас» эпосун кайталап айтып берди.

Хирург Мамбет Мамакеев дүйнөдөгү эң узак карьерасында 30 миңден ашык операция жасаган.

Футзал боюнча дүйнө чемпионатында беттештердин саны боюнча рекорд койгон калыс Нурдин Букуев.

Полиглот Турусбек Мадылбай отуз эки тилде сүйлөгөнү үчүн.

Цирк артисти Аида Акматова снайпердик жаа атуу боюнча буту менен.

ММА мушкери Валентина Шевченко кыз-келиндер арасында катары менен UFC титулун коргогон эң көп саны үчүн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341234/
Кароо: 82
Басууга
Теги
Леди Гага Гиннес рекорддор китебине кирди
Казактын улуттук кийимдери Гиннес рекорддор китебине кирди
«Маша жана Аюу». Мультфильмдин бир эпизоду Гиннестин китебине кирди
Депутат: Кыргызстан Гиннестин китебине кириши мүмкүн
Түркмөн президентинин аргымагы Гиннестин рекорддор китебине кирди
Бишкекте даярдалган бешбармак Гиннес китебине кирди
Эң көп окулган жаңылыктар
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди? Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
Султан Раевдин &laquo;Жанжаза&raquo; романы АКШда англис тилинде жарык көрдү Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү
28-август, бейшемби
08:30
Бишкек мэриясына жаңы аппарат жетекчиси дайындалды Бишкек мэриясына жаңы аппарат жетекчиси дайындалды
08:00
Гиннестин рекорддор китеби 70 жашка толду
27-август, шаршемби
18:20
28-августка карата аба ырайы
18:04
UFC мушкери Валентина Шевченконун кийинки беттеши Вейли Жанг менен болушу мүмкүн
17:47
Ош шаарынын мэри жолдун сапатын квадроцикл менен текшерди
16:44
Президент Барскоон — Бедел жолун куруу долбоорун баштап берди
16:25
Аскердик учкучсуз учактар ​​Наталья Наговицынаны куткаруу үчүн тартылган