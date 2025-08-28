Гиннестин рекорддор китеби 70 жашка толду. Биринчи нускасы 1955-жылы 27-августта Улуу Британияда басылып чыккан.
Анын тарыхы 1950-жылдардын башында, Гиннес сыра заводунун башкаруучу директору сэр Хью Бивер кечеге катышып, алар Европада кайсы куш эң ылдам экени тууралуу талашып-тартышканда башталган. Жоопту эч бир китептен таба алган жок.
Бир нече жыл өткөндөн кийин, Бивер бул кечени эстеп, брендди илгерилетүү үчүн талаштарды чечүүгө жардам берүү үчүн китеп түзүүнү чечти.
Гиннестин рекорддор китебине канча кыргызстандыктар кирген?
Каскадер Үсөн Кудайбергенов рекорддор китебине кирген биринчи кыргызстандык. 1980-жылдардын башында «Генийдин жаштыгы» тасмасы тартылып жатканда Кудайбергенов 27 метр бийиктиктен ат менен дарыяга секирип кеткен. Бул трюк Гиннестин рекорддор китебине кирген.
Альпинист Эдуард Кубатов китепке Манаслу тоосун кычкылтексиз багындырган эң кары адам катары кирген.
Манасчы Рысбай Исаков 124 саат боюу «Манас» эпосун кайталап айтып берди.
Хирург Мамбет Мамакеев дүйнөдөгү эң узак карьерасында 30 миңден ашык операция жасаган.
Футзал боюнча дүйнө чемпионатында беттештердин саны боюнча рекорд койгон калыс Нурдин Букуев.
Полиглот Турусбек Мадылбай отуз эки тилде сүйлөгөнү үчүн.
Цирк артисти Аида Акматова снайпердик жаа атуу боюнча буту менен.
ММА мушкери Валентина Шевченко кыз-келиндер арасында катары менен UFC титулун коргогон эң көп саны үчүн.