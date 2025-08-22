Садыр Жапаров Токаевге: «Биздин бир туугандыгыбызга эч ким шек келтире албайт»

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 22-августта Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев менен анын Кыргызстанга болгон расмий сапарынын алкагында тар курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү.
Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы эки тараптуу күн тартибиндеги маселелердин кеңири чөйрөсү, ошондой эле кызматташтыкты өнүктүрүү келечеги талкууланды.
Президент Садыр Жапаров кыргыз-казак элдеринин түпкү тамыры терең экенин белгиледи.
«Биздин мамилелерибиз Токтогул менен Абайдай, Чыңгыз менен Мухтардай аталарыбыз салган из менен байланган. Тарыхыбыз бизге калтырган мурасыбызды дат бастырбай, чаңдатпай келечек муундарга татыктуу өткөрүп берүү биздин негизги максатыбыз деп эсептейбиз», — деди Кыргызстандын президенти.
Өз кезегинде Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык айтып, бул сапар эки өлкөнүн ортосундагы достук мамилелердин өнүгүшүнө жаңы дем берерине ишенимин билдирди.
"Казак-кыргыз — бир тууган эл. Биздин тарыхыбыз бир, каада-салттарыбыз жана дүйнө таанымыбыз окшош. Эзелтен бери эки эл Ала-Тоонун этегинде тынчтыкта жана ынтымакта жашап келишет. Бүгүнкү күндө биздин өз ара аракеттенүүбүз стратегиялык өнөктөштүк нугунда динамикалуу өнүгүүдө.
Биз өз ара сый-урматка негизделген бардык деңгээлдеги саясий диалогду чыңдадык. Мамлекеттер аралык, парламенттер аралык, өкмөттөр аралык кеңештер ийгиликтүү иштеп жатат, аймактар аралык байланыштар жолго коюлган.
Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы бекем көп кырдуу кызматташтык биздин мамилелерибиз жыл сайын чыңдалып жатканынын далили",- деп белгиледи Казакстандын президенти.
Жолугушуунун соңунда мамлекет башчылары стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык духунда кыргыз-казак мамилелерин өз ара кызыкчылык туудурган бардык тармактарда мындан ары да тереңдетүүгө умтуларын ырасташты.