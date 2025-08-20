15:13
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Кыргызча

Бишкектин Фрунзе жана Осмонкул көчөлөрүнүн кесилиши 1-сентябрга чейин жабылат

Бишкектин Фрунзе жана Осмонкул көчөлөрүнүн кесилиши 21-августтан 1-сентябрга чейин оңдоо иштерине жабылат. Бул тууралуу борбор калаанын муниципалитетинин басма сөз кызматы билдирди.

Бул тилкелерде диаметри 700 миллиметр болгон жылуулук тармагынын түтүктөрү 900 миллиметрге алмаштырылат. Иш Фрунзе көчөсүнүн Төрөкул Айтматов көчөсүнөн Тыныстанов көчөсүнө чейинки узундугу 1600 метр болгон бөлүгүндө пландык оңдоо иштеринин алкагында жүргүзүлүүдө.

Бул тармак 1971-жылдан бери иштейт (54 жыл). Анын стандарттык кызмат мөөнөтү толугу менен түгөнүп, тез арада алмаштырууну талап кылат.

«Бишкекжылуулуктармагы ишканасы » шаар тургундарын жана борбор калаанын конокторун убактылуу ыңгайсыздыктарга түшүнүү менен мамиле жасап, жол каттамын алдын ала пландап алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340331/
Кароо: 83
Басууга
Теги
Президенттик «Манас» камералык оркестри бишкектиктерди концертке чакырат
Эртең Бишкектин эки районунда таза суу өчүрүлөт
Бишкекте мектеп жана бала бакчалардын жанындагы жол белгилери жаңыланууда
Бишкекте Чоң Чүй каналын реконструкциялоо иштери башталат
Бишкекте 15-августтан тарта ичүүчү суу убактылуу токтотулат
Бишкектин Интергельпо көчөсү убактылуу бир тараптуу болот
Бишкек мэриясы жол кирени 40 сомго чейин көтөрүүдөн баш тартты
14-августта Бишкектин бир бөлүгүндө суу болбойт
Фучик көчөсүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу автобустардын каттамдары өзгөрдү
Бишкек мэри Айкөл Манас эстелигинин оңдоп-түзөө иштери менен таанышты
Эң көп окулган жаңылыктар
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29&nbsp;миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
20-август, шаршемби
15:07
Караколдо Ысык-Көлдүн жээгин тазалоо акциясы өттү Караколдо Ысык-Көлдүн жээгин тазалоо акциясы өттү
14:50
Президенттик «Манас» камералык оркестри бишкектиктерди концертке чакырат
14:43
Кыргызстандын өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулары XX дүйнө чемпионатына катышат
14:35
Бишкектин Фрунзе жана Осмонкул көчөлөрүнүн кесилиши 1-сентябрга чейин жабылат
12:30
Пайдалуу кеңеш: Жер жаңгагы жаштыкты узартат