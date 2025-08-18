16:07
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Кыргызча

Ысык-Көл районунун акими Жапарбек Ормонов кармалды. Коррупция боюнча айыпталууда

Ысык-Көл районунун акими Жапарбек Ормонов кармалды. Маалыматты 24.kg агентигине Бишкектин Биринчи Май райондук сотунан тастыкташты.

Уюшкан топтун, кылмыштуу чөйрөнүн кызыкчылыгын көздөгөн же оор залал келтирген деп айыпталган район башчысы 4-сентябрга чейин камакта калтырылды.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. Жапарбек Ормонов

Эске салсак, Жапарбек Ормонов 2023-жылдын август айында Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы болуп дайындалган. Ага чейин Чолпон-Ата шаарынын мэри, Ош шаарынын мэринин орун басары, Ош шаардык кеңешинин төрагасы болгон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340044/
Кароо: 102
Басууга
Теги
Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин директорунун орун басары иштен алынды
№ 3 балдар клиникалык ооруканасынын айрым дарыгерлери ишке чыкпайбыз дешүүдө
Ташкентте Мирзиёевге видеокайрылуу жасаган имам иштен алынды
Бассейнде чыр чыгарган УКМКнын кызматкери иштен алынды
Түркияда 18 миң мамлекеттик кызматкер иштен алынды
Эсенкул Момункулов өз арызы менен кызматтан кетти
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Кыргызстан аэропорттору&raquo; эки учак сатып алууга инвестиция тартууда «Кыргызстан аэропорттору» эки учак сатып алууга инвестиция тартууда
КР&nbsp;эл&nbsp;жазуучусу Өскөн Даникеев 90&nbsp;жаш курагында дүнөдөн кайтты КР эл жазуучусу Өскөн Даникеев 90 жаш курагында дүнөдөн кайтты
Мыйзамсыз курулуштар, &laquo;снос&raquo;: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги Мыйзамсыз курулуштар, «снос»: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги
Асылбек Жеңишбек Баткен облусунун Лейлек районунун акими болуп дайындалды Асылбек Жеңишбек Баткен облусунун Лейлек районунун акими болуп дайындалды
18-август, дүйшөмбү
16:05
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын ба...
15:16
Аламүдүн айылында 20-августтан 22-августка чейин газ убактылуу токтотулат
15:05
Ысык-Көл районунун акими Жапарбек Ормонов кармалды. Коррупция боюнча айыпталууда
14:15
Дайырбек Орунбеков Балыкчы шаарындагы өзгөрүүлөргө токтолду
13:44
Пайдалуу кеңеш: Кантип даамдуу жана таттуу коонду тандоо керек?