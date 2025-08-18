Ысык-Көл районунун акими Жапарбек Ормонов кармалды. Коррупция боюнча айыпталууда

Ысык-Көл районунун акими Жапарбек Ормонов кармалды. Маалыматты 24.kg агентигине Бишкектин Биринчи Май райондук сотунан тастыкташты.
Уюшкан топтун, кылмыштуу чөйрөнүн кызыкчылыгын көздөгөн же оор залал келтирген деп айыпталган район башчысы 4-сентябрга чейин камакта калтырылды.
Эске салсак, Жапарбек Ормонов 2023-жылдын август айында Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы болуп дайындалган. Ага чейин Чолпон-Ата шаарынын мэри, Ош шаарынын мэринин орун басары, Ош шаардык кеңешинин төрагасы болгон.