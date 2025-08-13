16:44
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Кыргызча

2025-жылы Кыргызстандан АКШга 75 тонна кургатылган мөмө-жемиш экспорттолду

«Алтын-Аймак» ишканасы 2025-жылдын башынан бери Баткенден АКШга 75 тонна кургатылган мөмө-жемиш экспорттогон. Бул жетишкендик продукциянын жогорку сапатын жана компаниянын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн тастыктайт. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, Баткен районунун Кара-Бак айыл өкмөтүндө жайгашкан «Алтын-Аймак» ишканасы кургатылган мөмө-жемиштерди кайра иштетүүгө багытталган заманбап ишкана болуп саналат. Ишкана суткасына 10 тонна өндүрүш кубаттуулугуна ээ.

Ишкана эки негизги цехтен турат: күндүн энергиясын колдонуп, чийки продукцияны тез жана сапаттуу кургатуу, ошондой эле кайра иштетүү жана таңгактоо линиялары. Сезондо ишкана эки сменада 40-50 жумушчу менен иштеп, жергиликтүү тургундарга жумуш орундарын түзүп жатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339473/
Кароо: 109
Басууга
Теги
Кыргызстан АКШга күрүч экспортун көбөйттү
Быйыл Кыргызстандан 150 миңден ашык мал экспорттолду
Айыл чарба министрлиги кантты экспортоого мораторий киргизүүнү сунуштады
Кыргызстан жыл башынан бери 13 тоннага жакын алтын сатты
Кыргызстанда жасалган лифттер Россияга экспорттолот
Экспорт. Кыргызстан Бельгияга 12 тонна кара өрүктүн кагын жеткирди
Ата мекендик товарлар дүйнөдөгү 87 өлкөгө экспорттолууда
Аравандагы завод Россияга мраморду экспорттой баштады
Былтыр импорт 13 пайызга, экспорт 11 пайызга өскөн
Кыргызстан Европага бал, кургатылган жемиш жана фасоль экспорттойт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү «Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
13-август, шаршемби
16:07
Мамлекеттик банктын Beeline брендин сатып алуусу тарыхый кадам катары бааланды Мамлекеттик банктын Beeline брендин сатып алуусу тарыхы...
15:41
Чаткалдагы социалдык объектилерди курууда 5,8 млн сомдук зыян келтирилген
15:33
Биринчи класска кабыл алуу. Ата-энелер мектеп тандоосун жокко чыгара албайт
15:27
2025-жылы Кыргызстандан АКШга 75 тонна кургатылган мөмө-жемиш экспорттолду
13:43
Михай Эминеску атындагы сыйлык Султан Раев менен Карбалас Бакировго ыйгарылды