Кыргызча

Кыргызстан АКШга күрүч экспортун көбөйттү

Ак-Турпак бренди Баткен күрүчү Америкага жетти. Бул тууралуу КР Айыл чарба министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, 2024-жылы «Ак-Турпак Групп» ишканасы АКШга 5 тонна сапаттуу күрүч экспорттогон. 2025-жылы экспорттун көлөмүн 10 тоннага чейин көбөйтүү күтүлүүдө.

Мындан тышкары, күрүч Европа өлкөлөрүнө жана коңшу Өзбекстанга да жеткирилет. Бул тенденция жергиликтүү өндүрүүчүлөр эл аралык стандарттарга жооп берген продукцияны чыгара аларын тастыктайт.

Ак-Турпак күрүчүнүн АКШ, Европа жана Өзбекстандын рынокторуна чыгышы Кыргызстандын экспорттук потенциалын кеңейтүүдө маанилүү кадам болуп саналат. Бул демилге өлкөнүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө жаңы дем берип, дыйкандарга да, мамлекетке да пайда алып келет. Мындай ишканалар өнүгө берсе Кыргызстандын айыл чарба өндүрүшү дүйнөлүк деңгээлге чыгууга реалдуу мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Баткен областынын Кадамжай районундагы Ак-Турпак айылдык кеңеши күрүч өндүрүү жана кайра иштетүү боюнча республиканын алдыңкы аймактарынын бири болуп эсептелет.

«Ак-Турпак Групп» ЖЧКсы Миң-Чынар айылында жайгашкан, күрүчтү кайра иштетип, таңгактоо менен ийгиликтүү алектенет. Бул ишкана Кыргызстандын айыл чарба продукциясын дүйнөлүк рынокко чыгарууга олуттуу кадам таштоодо.

Ишкана заманбап технологиялар менен жабдылган, күрүчтү тазалоо, кургатуу, сорттоо жана таңгактоо процесстери толук өздөштүрүлгөн. Бул продукциянын сапатын жакшыртып, экспорттук рынокко чыгууга мүмкүндүк берди. Натыйжада күрүч айдоо көлөмү көбөйдү: мурда өндүрүш ички рынокко гана багытталган болсо, азыр тышкы суроо-талаптын аркасында ал кеңейип, жергиликтүү экономикага оң таасирин тийгизүүдө.
