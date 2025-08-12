Бишкек мэриясы жол кирени 40 сомго чейин көтөрүүдөн баш тартты

Борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев коомдук транспортто жол кирени накталай төлөгөндө 40 сомго чейин көтөрүлбөй турганын билдирди. Бул демилге каралып, бирок талкуудан кийин четке кагылды.
Мэрдин айтымында, сунушталып жаткан тариф бардык көйгөйлөрдү чечпейт жана терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
«Эгер накталай төлөмдү 40 сом деп койсок, айдоочулар аны кыянаттык менен пайдаланып, акча уурдап кетиши мүмкүн, ошондуктан азырынча мындай өзгөртүү киргизбей турууну чечтик», — деп түшүндүрдү ал.
Учурда коомдук транспортто жол кире баасы накталай эмес төлөмдө 17 сом, накталай акчада 20 сом. Буга чейин алар накталай төлөмдүн тарифин 40 сомго чейин көтөрүүнү, накталай акчасыз жүрүүнү ошол эле деңгээлде калтырууну сунушташкан.