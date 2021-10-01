Парламентке бир мандаттуу аймактан аттанган талапкерлердин саны 62ге жетти

Жогорку Кеңешке шайлоого бир мандаттуу округдан 62 талапкер катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы кабарлайт.
Маалыматка ылайык, төмөнкү талапкерлерден шайлоого катышуу тууралуу билдирүү түшкөн:
1. Сариев Акылбек Аблабекович;
2. Малиев Арсланбек Касымакунович;
3. Дурсунов Атамша Латифвич;
4. Ибраимов Санжар Кубанычбекович;
5. Сейтказиев Анаш Токтосунович;
6. Танабаев Нурлан Исамидинович;
7. Курманов Байыш Жантаевич;
8. Алтынбеков Айбек;
9. Арланбеков Актилек Нурланбекович;
10. Насиров Абдижалил Жусупович;
11. Исаев Канат Кедейканович;
12. Тологонов Бакыт Талантович;
13. Алымжанов Айбек Орозбекович;
14. Шаимкулов Манас Каныбекович;
15. Бекмуратов Баймурат Асатович;
16. Талипов Нуралы Орозалиевич;
17. Усупов Тилек Сабырович;
18. Кебекбаев Сабыралы Тойчуевич;
19. Арстанбеков Акылбек Советбекович;
20. Сыдыков Бактыбек Усенович;
21. Тукунов Акжолтой Шакирбекович;
22. Абдыбахапов Абдыманап Абдыбахапович;
23. Абакиров Аскар Жумабекович;
24. Саккараев Медербек Жаманкулович;
25. Атажанов Ырысбек Ысламович;
26. Лилиенталь Юлия Викторовна;
27. Жээнбеков Жусупжан Амражанович;
28. Ганыев Каныбек Токтоматович;
29. Адбылдаев Райымбек Жумагулович;
30. Карагулов Кубанычбек Нарынбекович;
31. Аширбаев Элкинбек Токтогонович;
32. Сегизбаев Мирбек Абдрахимович;
33. Сарбагышев Талантбек Кыдыргазиевич;
34. Обдунов Элмурат Адбувапович;
35. Сураналиев Талгат Чыныбекович;
36. Мадмаров Уланбек Аданбекович;
37. Мусагул уулу Амантур;
38. Икрамов Тазабек Икрамович;
39. Абдрахманов Азамат Абдилализович;
40. Мурзакматов Байжигит Мамаюнусович;
41. Кулбараков Автандил Илдузович;
42. Асанбаев Майрамбек Жекшенович;
43. Дуйшеналиев Нурлан Кадырбекович;
44. Ибраев Саматбек Кулукеев;
45. Булекбаев Эркин Касымович;
46. Таштанбеков Акбокон Дукенович;
47. Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович;
48. Калдарбеков Элдияр Султанович;
49. Токтакунов Нурбек Акбарович;
50. Мелисов Азамат Канатбекович;
51. Сатыбалдиев Элмурза Ракиев;
52. Кыдырмышев Руслан Жаманакович;
53. Абдрахматова Атыр Болотбековна;
54. Исламбеков Белек Мамасалиевич;
55. Иманкулов Эркин Токтаалиевич;
56. Сулайманов Кундузбек Кошалиевич;
57. Турсунбаев Азизбек Атакозуевич;
58. Ботобаев Айбек Курманович;
59. Хасанов Канат Зерликович;
60. Сагымбаев Канат Райымбекович;
61. Токтобаев Суйунбай Жумаканович;
62. Шамырканов Болотбек Муратбекович.