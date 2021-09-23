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Бир мандаттуу округтан шайлоого катышууга 22 талапкер арыз берди

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясына 28-ноябрда өтө турган Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоого 22 талапкер (өзүн өзү көрсөтүү) катышуу ниетин билдирди. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирет.

Маалыматка ылайык, төмөнкү талапкерлерден шайлоого катышуу тууралуу билдирүү түшкөн:

1. Сариев Акылбек Аблабекович;

2. Малиев Арсланбек Касымакунович;

3. Дурсунов Атамша Латифвич;

4. Ибраимов Санжар Кубанычбекович;

5. Сейтказиев Анаш Токтосунович;

6. Танабаев Нурлан Исамидинович;

7. Курманов Байыш Жантаевич;

8. Алтынбеков Айбек;

9. Арланбеков Актилек Нурланбекович;

10. НасировАбдижалил Жусупович;

11. Исаев Канат Кедейканович;

12. Тологонов Бакыт Талантович;

13. Алымжанов Айбек Орозбекович;

14. Шаимкулов Манас Каныбекович;

15. Бекмуратов Баймурат Асатович;

16. Талипов Нуралы Орозалиевич;

17. Усупов Тилек Сабырович;

18. Кебекбаев Сабыралы Тойчуевич;

19. Арстанбеков Акылбек Советбекович;

20. Сыдыков Бактыбек Усенович;

21. Тукунов Акжолтой Шакирбекович;

22. Абдыбахапов Абдыманап Абдыбахапович.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/208073/
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