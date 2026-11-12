ЖККУга мүчө өлкөлөр Арменияны добуш берүү укугунан ажыратты
Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун (ЖККУ) мүчөлөрү Арменияны уюмдагы добуш берүү укугунан ажыратуу чечимин кабыл алышты. Бул тууралуу жыйынтык боюнча Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков билдирди.
«Армения бир нече жыл бою өз милдеттенмелерин аткарбагандыгына байланыштуу… аны добуш берүү укугунан, ошондой эле ЖККУдагы жооптуу кызматтарга өз өкүлдөрүн дайындоо укугунан ажыратуу чечими кабыл алынды», — деди ал.
Уюмдун башкы катчысы Таалатбек Масадыков белгилегендей, Ереван мүчөлүк төгүмдөрдү төлөө маселесин чечсе эле, анын укуктары калыбына келтирилет.
Буга чейин Россиянын Тышкы иштер министри Сергей Лавров журналисттерге Ереван эки жылдан ашык убакыттан бери мүчөлүк төгүмдөрдү которбой жатканын айтып, ушундан улам Армения Республикасына карата ЖККУ Уставынын 25-беренесинин жоболорун колдонуу маселеси коюлганын билдирген.
Бирикменин уставына ылайык, чектөөлөр карыз толук жоюлганга чейин күчүндө болот.
Эске салсак, Армения 2024-жылдын февраль айында ЖККУга мүчөлүгүн токтоткон. Өлкө бийлиги мындай чечимди союздаштар өз милдеттенмелерин аткарбай жатканы жана өз жоопкерчилик аймагын тааныбай жатканы менен түшүндүргөн. Бул жерде ЖККУнун Тоолуу Карабахтагы жаңжалга кийлигишпегени да эске алынган.
Премьер-министр Никол Пашинян республика бийлиги уюмдун ишине кайтып келүүгө умтулбай турганын айткан. Анын сөзүнө караганда, зарыл болсо Ереван андан чыгып кетиши мүмкүн.