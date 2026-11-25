Кытай космоско алгачкы жолу чет өлкөлүк космонавтты учурду
Кытай бортунда чет өлкөлүк космонавты бар башкарылуучу кемени алгачкы жолу учурду.«Шэньчжоу-24» экипажынын курамында «Тяньгун» орбиталык станциясына пакистандык учкуч Мухаммад Зишан Али аттанды.Бул тууралуу КЭРдин Башкарылуучу космостук учуулар программасынын башкармалыгына шилтеме берүү менен «Синьхуа» агенттиги кабарлады.
Кеме бүгүн Пекин убактысы боюнча саат 8:18де (Бишкек убактысы боюнча 6:18де) «Цзюцюань» космодромунан учурулду. Болжол менен он мүнөттөн кийин ал «Чанчжэн-2 °F» ракета-алып жүрүүчүсүнөн ажырап, белгиленген орбитага чыкты. Кытай тараптын маалыматы боюнча, экипаждын абалы жакшы.
40 жаштагы Мухаммад Зишан Али менен бирге космоско командир Тан Хунбо жана бортинженер У И аттанды. Пакистандык учкуч өз өлкөсүнүн орбитага учкан биринчи жараны болуп калды жана Кытайдын «Тяньгун» станциясына барган алгачкы чет өлкөлүк жаран болмокчу.
Reuters агенттигинин маалыматына караганда, Али Пекинде жети айлык даярдыктан, анын ичинде кытай тилин тереңдетип үйрөнүү курсунан өткөн. Ал станцияда илимий эксперименттер боюнча адис катары беш күндөн он күнгө чейин болот.
Миссиянын программасына биотехнология жана материал таануу жаатындагы төрт биргелешкен кытай-пакистан долбоору киргизилген. Атап айтканда, Мухаммад Зишан Али фотосинтездөөчү цианобактериялар менен эксперимент жүргүзөт. Орбитада кыска убакыт болгондон кийин ал мурунку экспедициянын эки катышуучусу менен бирге «Шэньчжоу-23» кемесинде Жерге кайтып келет.
Биргелешкен учуу Кытай менен Пакистандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 75 жылдыгы белгиленип жаткан жылы өтүүдө. Кытайдын космостук ведомствосу бул миссияны эки тараптуу кызматташтыктын маанилүү этабы деп атап, башка өлкөлөр менен да өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө даяр экенин билдирди.