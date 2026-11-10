USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Жаш көрүүчүлөр театрынын ноябрь айы репертуары

08:05, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры ноябрь айына карата репертуарын жарыялады.

Театрдын маалыматына ылайык,бул айда көрүүчүлөргө сегиз спектакль сунушталат. Алардын арасында жаңы коюлган «Забыть Герострата» спектаклинин премьерасы да бар.

5-ноябрь

«Үмүт»

13-ноябрь

«Забыть Герострата» (премьера)

15-ноябрь

«Келкел»

17-ноябрь

«Ханышанын көз жашы»

18-ноябрь

«Письма самолетики»

24-ноябрь

«Талант жана тагдыр»

26-ноябрь

«Менин атам Питер Пэн»

27-ноябрь

«Жамийла»

Бардык спектаклдер саат 18:30да башталат.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн Кыргызстанда жаштар күнү белгиленет

«Жусуп» тасмасы Түркиядагы кинофестивалда «Эң мыкты сценарий» сыйлыгын алды

Ысык-Көл облустук музыкалык драма театрынын ноябь айы репертуары

«Чолпонбай» спектакли Орусиянын бир катар шаарларында көрсөтүлдү

Бишкекте эл аралык бий фестивалы өтөт

«7 жаш автор» адабий конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталды

Бишкекте немис тили күндөрү өтөт

Бүгүн Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына карата балет сынагы башталат

Кыргыз улуттук драма театрынын ноябрь айы репертуары

Бүгүн Табылды Актановдун «Барсбег» китебинин бет ачары өтөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18