Жаш көрүүчүлөр театрынын ноябрь айы репертуары
Бакен Кыдыкеева атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры ноябрь айына карата репертуарын жарыялады.
Театрдын маалыматына ылайык,бул айда көрүүчүлөргө сегиз спектакль сунушталат. Алардын арасында жаңы коюлган «Забыть Герострата» спектаклинин премьерасы да бар.
5-ноябрь
«Үмүт»
13-ноябрь
«Забыть Герострата» (премьера)
15-ноябрь
«Келкел»
17-ноябрь
«Ханышанын көз жашы»
18-ноябрь
«Письма самолетики»
24-ноябрь
«Талант жана тагдыр»
26-ноябрь
«Менин атам Питер Пэн»
27-ноябрь
«Жамийла»
Бардык спектаклдер саат 18:30да башталат.