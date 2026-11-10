USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Бүгүн Кыргызстанда жаштар күнү белгиленет

08:30, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Жыл сайын өлкөдө 10-ноябрь жаштардын күнү белгиленип келет.

Бул майрам Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 14-январындагы No15 токтому менен Кыргыз Республикасынын демократиялык курсун ишке ашырууда өсүп келе жаткан муундун ролу жогорулап жаткандыгын эске алуу менен жана жаштар саясатын андан ары өркүндөтүү максатында, ошондой эле коомчулуктун демилгеси менен негизделген.

Майрам ушул күнү белгиленүүчү Бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө карата уюштурулган.

«Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, жаш жарандар 14 жаштан 28 жашка чейинки жаш жарандар деп эсептелет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, Кыргызстанда жаш жарандардын 40% дан ашыгы жашайт.

Адатта бул күнү жаштардын республикалык жана регионалдык конференциялары, конгресстери, фестивалдары, сынактары, спорттук мелдештер, жаш таланттардын концерттери өткөрүлөт.

Тема боюнча материалдар

Жаш көрүүчүлөр театрынын ноябрь айы репертуары

«Жусуп» тасмасы Түркиядагы кинофестивалда «Эң мыкты сценарий» сыйлыгын алды

Ысык-Көл облустук музыкалык драма театрынын ноябь айы репертуары

«Чолпонбай» спектакли Орусиянын бир катар шаарларында көрсөтүлдү

Бишкекте эл аралык бий фестивалы өтөт

«7 жаш автор» адабий конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталды

Бишкекте немис тили күндөрү өтөт

Бүгүн Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына карата балет сынагы башталат

Кыргыз улуттук драма театрынын ноябрь айы репертуары

Бүгүн Табылды Актановдун «Барсбег» китебинин бет ачары өтөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18