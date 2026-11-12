USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Чолпон-Ата шаарында жаштар борбору ачылды

08:04, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Ысык-Көл облусунун Чолпон-Ата шаарында жаштар борборунун салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди.

Жаштар борбору Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү программасынын (БУУӨП) жана Япониянын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин колдоосу менен курулуп, пайдаланууга берилди.

Ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин Жаштар башкармалыгынын башчысы Бакай Кожомкул уулу катышты.

Жаңы борбордо жаштардын билим алуусуна, чыгармачылык менен алектенүүсүнө жана өз демилгелерин ишке ашыруусуна бардык шарттар түзүлгөн. Анда шахмат, англис тили жана маалыматтык технологиялар (IT) боюнча ийримдер уюштурулуп, жаштардын билим деңгээлин жогорулатууга жана жаңы жөндөмдөрдү өздөштүрүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлдү.

Мындан тышкары, борбор активдүү жаштардын демилгелерин колдоо, алардын долбоорлорун ишке ашыруу жана жаштардын башын бириктирүүчү аянтча катары кызмат кылат.

Белгилей кетсек, Чолпон-Ата шаарында ачылган бул борбор жыл башынан бери өлкөдө пайдаланууга берилген сегизинчи жаштар борбору болуп саналат.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн Кыргызстанда жаштар күнү белгиленет

Жаш көрүүчүлөр театрынын ноябрь айы репертуары

«Жусуп» тасмасы Түркиядагы кинофестивалда «Эң мыкты сценарий» сыйлыгын алды

Ысык-Көл облустук музыкалык драма театрынын ноябь айы репертуары

«Чолпонбай» спектакли Орусиянын бир катар шаарларында көрсөтүлдү

Бишкекте эл аралык бий фестивалы өтөт

«7 жаш автор» адабий конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталды

Бишкекте немис тили күндөрү өтөт

Бүгүн Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына карата балет сынагы башталат

Кыргыз улуттук драма театрынын ноябрь айы репертуары

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18