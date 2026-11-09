USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

«Жусуп» тасмасы Түркиядагы кинофестивалда «Эң мыкты сценарий» сыйлыгын алды

10:03, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

«Жусуп» тарыхый көркөм тасмасы Түркиянын Стамбул шаарында өткөн VI «Коркут Ата» түрк дүйнөсүнүн кинофестивалында «Эң мыкты сценарий» сыйлыгына татыктуу болду. Бул тууралуу фестивалдын жыйынтыктоочу маалыматында белгиленди.

Маалыматка ылайык, сыйлык тапшыруу аземи Стамбул шаарында уюштурулуп, анда 56 тасма көрүүчүлөргө тартууланды. «Жусуп» тасмасы толук метраждуу көркөм тасмалар арасындагы сынакка катышты.

Тасма Кыргызстандын мамлекеттик ишмери Жусуп Абдрахмановдун өмүрүнө жана өлкө мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө кошкон салымына арналган. Анда кыргыз элинин жерин, тилин, улуттук кызыкчылыктарын коргоо үчүн жүргүзгөн күрөшү чагылдырылган.

Белгилей кетсек, VI «Коркут Ата» түрк дүйнөсүнүн кинофестивалы Түркияда өтүп, ага түрк дүйнөсүнүн өлкөлөрүнөн кинематографисттер катышкан.

Тема боюнча материалдар

Ысык-Көл облустук музыкалык драма театрынын ноябь айы репертуары

«Чолпонбай» спектакли Орусиянын бир катар шаарларында көрсөтүлдү

Бишкекте эл аралык бий фестивалы өтөт

«7 жаш автор» адабий конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталды

Бишкекте немис тили күндөрү өтөт

Бүгүн Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына карата балет сынагы башталат

Кыргыз улуттук драма театрынын ноябрь айы репертуары

Бүгүн Табылды Актановдун «Барсбег» китебинин бет ачары өтөт

Жомок дүйнөсү: Бүгүн сүрөт музейинде «Мажар эл жомоктору» көргөзмөсү ачылат

Бийчи жамгыр: Акын Алтынай Темирова Италиянын эл аралык сыйлыгын алды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18