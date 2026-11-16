USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Айтматов атындагы орус драма театрында пенсионерлерге спектакль бекер көрсөтүлөт

08:15, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Чыңгыз Айтматов атындагы Орус мамлекеттик драма театрында пенсионерлер үчүн спектакль бекер көрсөтүлөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 18-ноябрда «Натаханын назик сезими» («Нежность Натахи») спектаклинин кайрымдуулук көрсөтүүсү болот. Пенсия курагындагы көрүүчүлөр театрга бекер бара алышат.

Николай Коляданын чыгармасынын негизинде коюлган спектаклдин режиссеру — Нурлан Абдыкадыров.

Мектепти бүтүргөндөн кийин 20 жыл өткөндөн кийин мурдагы классташтар кокусунан жолугуп калышат. Башкы каарман аял сүйүүгө жана чын жүрөктөн чыккан сезимдерге болгон ишенимин сактап калган. Ал эми анын мурдагы сүйүктүүсү жашоону материалдык көз караш менен баалайт. Көрүүчүлөр эки башкы каармандын адамдар аралык мамилелерге карата болгон көз караштарынын айырмасын көрө алышат.

Тема боюнча материалдар

Бүгүн Кыргызстанда биринчи улуттук кинофестиваль башталат

Кыргызстанда 2027-жылга карата сериалдардын сценарийлерине сынак жарыяланды

Чолпон-Ата шаарында жаштар борбору ачылды

Бүгүн Кыргызстанда жаштар күнү белгиленет

Жаш көрүүчүлөр театрынын ноябрь айы репертуары

«Жусуп» тасмасы Түркиядагы кинофестивалда «Эң мыкты сценарий» сыйлыгын алды

Ысык-Көл облустук музыкалык драма театрынын ноябь айы репертуары

«Чолпонбай» спектакли Орусиянын бир катар шаарларында көрсөтүлдү

Бишкекте эл аралык бий фестивалы өтөт

«7 жаш автор» адабий конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталды

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18