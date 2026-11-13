USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

Бүгүн Кыргызстанда биринчи улуттук кинофестиваль башталат

08:30, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бүгүн, 12-декабрда Бишкекте I Кыргыз улуттук кинофестивалы башталат. Бул тууралуу иш-чаранын уюштуруучулары — Кыргыз кино ишмерлер союзунан билдирди.

Маалыматка ылайык, кинофестиваль Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен өткөрүлүүдө.

Конкурска 2025–2026-жылдары тартылган толук метраждуу көркөм жана даректүү тасмалар кабыл алынат. Тасмалар улуттук баалуулуктар темесине арналып, хронометражы 60 мүнөттөн кем эмес жана эки сааттан ашпоого тийиш.

Тасмаларды кабыл алуу 15-ноябрга чейин жүргүзүлөт. 21-ноябрда тандоо комиссиясы конкурстун кыска тизмесине (шорт-листке) кирген 10 кинотасманын тизмесин жарыялайт.

Фестиваль жеңүүчүлөрү беш номинация боюнча аныкталат:

  • «Эң мыкты тасма» (Гран-при),
  • «Эң мыкты режиссер»,
  • «Эң мыкты сценарий»,
  • «Эң мыкты актер/актриса»
  • «Эң мыкты көркөм чеберчилик» (оператор, сүрөтчү, композитор)

Жеңүүчүлөргө дипломдор, статуэткалар жана акчалай сыйлыктар тапшырылат.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстанда 2027-жылга карата сериалдардын сценарийлерине сынак жарыяланды

Чолпон-Ата шаарында жаштар борбору ачылды

Бүгүн Кыргызстанда жаштар күнү белгиленет

Жаш көрүүчүлөр театрынын ноябрь айы репертуары

«Жусуп» тасмасы Түркиядагы кинофестивалда «Эң мыкты сценарий» сыйлыгын алды

Ысык-Көл облустук музыкалык драма театрынын ноябь айы репертуары

«Чолпонбай» спектакли Орусиянын бир катар шаарларында көрсөтүлдү

Бишкекте эл аралык бий фестивалы өтөт

«7 жаш автор» адабий конкурсунун жеңүүчүлөрү аныкталды

Бишкекте немис тили күндөрү өтөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18