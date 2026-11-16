USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Өлкөбүздүн түштүгүндөгү эстеликтер ЮНЕСКОнун тизмесине кирүүгө талапкер болууда

12:37, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандын Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустарындагы алты тарыхый-маданий объект келечекте ЮНЕСКОнун Бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине кириши мүмкүн. Алар «Жибек жолу: Фергана-Сырдарыя коридору» трансулуттук номинациясынын алкагында сунушталган. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин тарыхый-маданий мурастар бөлүмүнүн башчысы Чынарбек Жолдошов билдирди.

Сөз Улуу Жибек жолунун тарыхый каттамдарын бойлой жайгашкан эстеликтер жөнүндө болууда.

Сунушталган объекттердин катарында:

  • Жалал-Абад облусунун Чаткал районундагы Кулбесхан шаар чалдыбары;
  • Ала-Бука районундагы Сафид-Булан (Шах-Фазиль) тарыхый-маданий комплекси;
  • Өзгөн археологиялык-архитектуралык комплекси;
  • Ош облусундагы Шоро-Башат шаар чалдыбары;
  • Кара-Суу районундагы Айрымач-Тоо (Сүрөттүү-Таш) аска бетиндеги сүрөттөрү;
  • Баткен облусундагы Кара-Булак көрүстөн комплекси.

Эскерте кетсек, «Жибек жолу: Фергана-Сырдарыя коридору» трансулуттук номинациясынын үстүндө иштөө 2015-жылы башталган. Ал Казакстандан Фергана өрөөнүнүн өлкөлөрүнө чейинки Улуу Жибек жолу менен байланышкан тарыхый эстеликтерди биргелешип сунуштоону карайт. Номинацияны даярдоого Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан катышууда.

Тема боюнча материалдар

Айтматов атындагы орус драма театрында пенсионерлерге спектакль бекер көрсөтүлөт

Бүгүн Кыргызстанда биринчи улуттук кинофестиваль башталат

Кыргызстанда 2027-жылга карата сериалдардын сценарийлерине сынак жарыяланды

Чолпон-Ата шаарында жаштар борбору ачылды

Бүгүн Кыргызстанда жаштар күнү белгиленет

Жаш көрүүчүлөр театрынын ноябрь айы репертуары

«Жусуп» тасмасы Түркиядагы кинофестивалда «Эң мыкты сценарий» сыйлыгын алды

Ысык-Көл облустук музыкалык драма театрынын ноябь айы репертуары

«Чолпонбай» спектакли Орусиянын бир катар шаарларында көрсөтүлдү

Бишкекте эл аралык бий фестивалы өтөт

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18