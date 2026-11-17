Астанада Чыңгыз Айтматовдун мурасы талкууланды
Астанада кыргыз окумуштуу-адабиятчысы, Улуттук илимдер академиясынын академиги Абдылдажан Акматалиевдин 70 жылдык мааракесине арналган «Чыңгыз Айтматов жана түрк элдеринин адабий байланыштары» аттуу эл аралык конференция болуп өттү. Бул тууралуу уюштуруучулар билдиришти.
Иш-чараны Түрк академиясы КР УИАнын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту менен биргеликте өткөрдү.
Конференцияга Кыргызстан менен Казакстандын белгилүү окумуштуулары, жазуучулары, адабиятчылары жана чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү катышты. Алар Чыңгыз Айтматовдун түрк элдеринин адабиятындагы ордун, кыргыз жана казак адабиятынын өз ара байланышын, ошондой эле түрк өлкөлөрүнүн ортосундагы мамилелерди чыңдоодогу маданий кызматташтыктын ролун талкуулашты.
Иш-чараны ачып жатып, Түрк академиясынын вице-президенти Асхат Кесикбаев катышуучуларга академиянын президенти, академик Шаин Мустафаевдин куттуктоосун жеткирди. Ал жалпы тарыхый эс тутумга, маданий салттарга жана руханий баалуулуктарга негизделген Кыргызстан менен Казакстандын адабий байланыштарын изилдөө заманбап түркологиялык изилдөөлөр үчүн маанилүү экенин баса белгиледи.
Катышуучулардын арасында Казакстан президентинин кеңешчиси, профессор Бауыржан Омаров, Курултайдын депутаты Жанарбек Ашимжан, Кыргызстандын эл жазуучусу Кайрат Иманалиев, ошондой эле Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун директору Абдылдажан Акматалиев болду.
Конференциянын жүрүшүндө юбилярга Казакстандын жетекчилигинин атынан куттуктоолор тапшырылды. Бауыржан Омаров республиканын вице-президенти Ерлан Кариндин куттуктоо катын, ал эми мамлекеттик жана коомдук ишмер Мухамбет Көпеев Улытау облусунун акими Есет Байкендин куттуктоосун окуп берди.
Иш-чаранын өзүнчө бөлүгү Абдылдажан Акматалиевдин илимий мурасына жана анын кыргыз адабиятын, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын, ошондой эле түрк элдеринин адабий байланыштарын изилдөөгө кошкон салымына арналды. Конференциянын алкагында академик Түрк академиясына белекке берген илимий эмгектеринин жана адабият таануу изилдөөлөрүнүн көргөзмөсү да ачылды.
Маданий программаны «Манас» эпосунан үзүндүлөрдү аткарган кыргыз манасчысы Азиз Биймырза уулунун жана төкмө акын Нурсултан Малдыбаевдин өнөрлөрү толуктады.
Белгилей кетсек, Түрк академиясы буга чейин да эки элдин адабий жана маданий кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталган Кыргызстан менен Казакстандын интеллигенция өкүлдөрүнүн катышуусундагы илимий жолугушууларды жана форумдарды бир нече ирет уюштурган.