USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Жасалма интеллект артыкчылыкта: Microsoft 60 миң кызматкерин жумуштан кетиреби?

09:25, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Microsoft жасалма интеллектти киргизүүгө кеткен чоң чыгымдардан улам 60 миң кызматкерине өз каалоосу менен жумуштан кетүүнү сунуштап жатат.

Business Insider порталынын маалыматы боюнча, компания өз кызматкерлеринин төрттөн бир бөлүгүнөн ашыгына акчалай жөлөкпул жана жаңы жумуш табууга жардам берүү ордуна өз каалоосу менен жумуштан кетүүнү сунуштаган корпоративдик кат жөнөткөн.

«Өз каалоосу менен жумуштан кетүү сунушу — бул биздин өзгөрүүлөргө болгон мамилебизди кантип өнүктүрүп жатканыбыздын маанилүү бөлүгүн чагылдырат. Көбүрөөк ийкемдүүлүктү жана мүмкүнчүлүккө жараша кызматкерлер үчүн жашоосундагы кийинки баракты калыптандыруунун болушунча көп жолдорун түзүү», — деп жазган Microsoft компаниясынын персонал боюнча директору Эми Коулман.

Reuters агенттигинин маалыматына караганда, бул сунуш Жасалма интеллектти иштеп чыгуу, Xbox, Windows, ошондой эле финансы жана кадр маселелерине байланыштуу бөлүмдөргө тиешелүү. Сатуу бөлүмдөрү жана айрым инженердик бөлүмдөр кат алышкан эмес.

Тема боюнча материалдар

80 жаштагы Лула да Силва төртүнчү ирет Бразилиянын президенти болуп шайланды

Украина маселеси. Евробиримдик Путин менен диалог жүргүзүү жолдорун издеп жатат

Эбола тумоосу: Дагы бир өлкөдө вирустун сырттан келген учуру тастыкталды

Орусия менен АКШ Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү кайрадан баштайбы?

Европадагы нааразылык акциялары: БУУ бийликти жаштар менен диалогго чакырды

Украина маселеси. АКШ президентинин атайын чабарманы кайрадан Россияга кетти

Иран аймактын коопсуздугун камсыздоого Перс булуңу өлкөлөрү менен кызматташат

Пакистанда мектептин чатыры урап, 27 бала каза болду

Ирандын Ормуз кысыгындагы кемелерге кол салуулар жогорку чекке жетти

150дөн ашуун өлкө пандемияны алдын алуу боюнча саясий декларацияны колдоду

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18