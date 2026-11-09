Жалал-Абад облусунда алма ширесин чыгаруучу завод ачылды
Жалал-Абад облусунда алма ширесин чыгаруучу завод ишке киргизилди. Бул долбоорду ишке ашырууга 11,5 миллион долларга жакын каражат жумшалганын Президенттин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти.
Маалыматка ылайык, «Глобал Эко Грин» ишканасы Ала-Бука районунда курулган.
Завод суткасына 500 тоннага чейин шире чыгарууга ылайыкталган. Ишкана толук кубаттуулукта иштей баштаганда мында 100гө чейин жаңы жумуш орду түзүлөрү пландалууда.
Ишкананын ачылышына Президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев катышты.
Анын айтымында, түшүм мол болгон жылдары дыйкандар алма сатууда кыйынчылыктарга туш болушат. Башкача айтканда, товардык көрүнүшү талапка жооп бербеген продукция көбүнчө арзан баада сатылат же таптакыр өтпөй калат.
Президенттин өкүлчүлүгүнөн белгилешкендей, жаңы заводдун ишке кириши жергиликтүү продукцияны кайра иштетүүгө, түшүмдүн короп кетишин азайтууга жана дыйкандар үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө шарт түзөт.
Кыргызстанда түшүм берүүчү алма бактарынын жалпы аянты 26 миң 324 гектарды түзөт. Божомолдор боюнча, 2026-жылы алма түшүмү 179 миң 393 тоннага жетет.
Эскерте кетсек, 2027-жылдын 1-февралына чейин башка өлкөлөрдөн алма алып келүүгө убактылуу тыюу салынган. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, бул чечим ата мекендик багбандарды колдоого жана түшүмдү сатуу үчүн шарттарды түзүүгө ба