Ош шаарында эки заманбап асма жолу курулат
Ош шаарында эки заманбап асмн жолун куруу пландалууда. Бир багыты Ак-Буура суусун бойлой «Түштүк-Чыгыш» кичи районунан Навои атындагы сейил багына чейин, ал эми экинчиси — Керме-Тоо тоосунан өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти.
Долбоорду талкуулоо үчүн Ошко австриялык Doppelmayr, франциялык Ammandy жана кытайлык курулуш компанияларынын адистери келишти.
Учурда тараптар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, майда-чүйдөсүн тактап жатышат. Эгер даярдык иштери жана макулдашуулар план боюнча аяктаса, асман жолдорунун курулушун 2027-жылдын жазында баштоо пландалууда.
Мэриянын маалыматына караганда, долбоор Ош шаарынын туристтик потенциалын өнүктүрүүгө жана эс алуучулардын агымын көбөйтүүгө багытталган.