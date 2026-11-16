USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Ош шаарында эки заманбап асма жолу курулат

10:15, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Ош шаарында эки заманбап асмн жолун куруу пландалууда. Бир багыты Ак-Буура суусун бойлой «Түштүк-Чыгыш» кичи районунан Навои атындагы сейил багына чейин, ал эми экинчиси — Керме-Тоо тоосунан өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти.

Долбоорду талкуулоо үчүн Ошко австриялык Doppelmayr, франциялык Ammandy жана кытайлык курулуш компанияларынын адистери келишти.

Учурда тараптар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, майда-чүйдөсүн тактап жатышат. Эгер даярдык иштери жана макулдашуулар план боюнча аяктаса, асман жолдорунун курулушун 2027-жылдын жазында баштоо пландалууда.

Мэриянын маалыматына караганда, долбоор Ош шаарынын туристтик потенциалын өнүктүрүүгө жана эс алуучулардын агымын көбөйтүүгө багытталган.

Тема боюнча материалдар

Кара-Балтада 41,2 миллион долларга фармацевтикалык комплекс курулат

Кыргызстан Өзбекстанга картошканы эч кандай чектөөсүз жеткирет

Жалал-Абад облусунда алма ширесин чыгаруучу завод ачылды

ЖК депутаты Ысык-Көлдө картошка сатуу баасы төмөн экенин билдирди

Кыргызстанда 2026–2027-жылдары бааны турукташтырууга 36,6 млрд сом талап кылынат

Кыргызстан боюнча 61,8 миң гектарга күздүк дан эгиндери себилди

Кытай — Кыргызстан — Өзбекстан темир жолу: Жыл аягына чейин эмнелер аткарылат?

Чет элдик компаниялар эсеп ачуу үчүн 200 миң сом төлөөгө милдеттүү болушат

Кыргызстан он Airbus учагын сатып алууну көздөп жатат

Августта Кыргызстанга акча которуулардын көлөмү 269,6 миллион долларды түздү

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18