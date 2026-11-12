USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Кыргызстан Өзбекстанга картошканы эч кандай чектөөсүз жеткирет

10:04, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстан менен Өзбекстан айыл чарба продукциясы соодасын кеңейтүүгө, биргелешип кайра иштетүүчү ишканаларды өнүктүрүүгө жана экспортко тоскоол болгон жагдайларды жоюуга ниеттенүүдө. Атап айтканда, тараптар кыргыз картошкасын Өзбекстандын рыногуна жеткирүүгө эч кандай чектөөлөр болбой турганын тастыкташты.

Бул маселелер 11-ноябрда Ташкент шаарында Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары — министр Эрлист Акунбеков менен Өзбекстан Республикасынын Айыл чарба министри Иброхим Абдурахмоновдун жолугушуусунда талкууланды.

Жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз тарап атамекендик айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишканаларды Өзбекстандын тиешелүү реестрине киргизүүнү тездетүүнү сунуштады. Бул кыргызстандык өндүрүүчүлөргө коңшу өлкөнүн рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө шарт түзөт.

1794454138724-e91191f1-f629-42e4-bc6c-701c78bc387c-img6615jpgjpeg-optimized.webp

 

рррррррррррррррррррррррррррррррррррррр.png

 

1/2

Жолугушуунун катышуучулары кайра иштетүү тармагына инвестиция тартууга жана биргелешкен кыргыз-өзбек ишканаларын түзүүгө өзгөчө көңүл бурушту. Ошондой эле өндүрүштүк кооперацияны, урукçулукту өнүктүрүү, мал чарбачылыгына заманбап технологияларды киргизүү жана асыл тукум иштерин жакшыртуу маселелери талкууланды.

Тараптар кыргыз картошкасын Өзбекстанга үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыз кылуу жана аны өстүрүү тармагында тажрыйба алмашууну улантуу боюнча макулдашышты.

Жолугушуунун жыйынтыгында катышуучулар агрардык тармактагы соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө, ошондой эле биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча практикалык иштерди улантууга даяр экенин тастыкташты.

Тема боюнча материалдар

Кара-Балтада 41,2 миллион долларга фармацевтикалык комплекс курулат

Жалал-Абад облусунда алма ширесин чыгаруучу завод ачылды

ЖК депутаты Ысык-Көлдө картошка сатуу баасы төмөн экенин билдирди

Кыргызстанда 2026–2027-жылдары бааны турукташтырууга 36,6 млрд сом талап кылынат

Кыргызстан боюнча 61,8 миң гектарга күздүк дан эгиндери себилди

Кытай — Кыргызстан — Өзбекстан темир жолу: Жыл аягына чейин эмнелер аткарылат?

Чет элдик компаниялар эсеп ачуу үчүн 200 миң сом төлөөгө милдеттүү болушат

Кыргызстан он Airbus учагын сатып алууну көздөп жатат

Августта Кыргызстанга акча которуулардын көлөмү 269,6 миллион долларды түздү

Борбор Азия өлкөлөрү үчүн жаңы түз инвестициялар фонду түзүлүүдө

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18