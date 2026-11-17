Кыргызстанда кумшекерди алып кирүүгө убактылуу тыюу салынды
Кыргызстандын аймагына ак кантты ташып келүүгө убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө министрлер кабинетинин токтому кабыл алынды. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду.
Чечим өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, ички рыноктун иштешин камсыз кылуу үчүн азык-түлүк товарларына рыноктук бааларды турукташтыруу, Кыргызстандын кант рыногун өнүктүрүү, кант тармагынын чийки зат жана кайра иштетүү базасын сактоо максатында кабыл алынды.
Документке ылайык, төмөнкүлөрдү кошпогондо, ак кантты (ЕАЭБ ТЭИ ТН коду 170199100, 1701991001, 1701991009) үчүнчү өлкөлөрдөн жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүгө алты айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу белгиленди:
- жүктөп жөнөтүлгөн датасын жана багытын ырастаган документтер болгондо, Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзит менен өткөрүлүүчү, анын ичинде аны Евразия экономикалык бирлигине мүчө бир мамлекеттин аймагынан Евразия экономикалык бирлигине мүчө экинчи мамлекеттин аймагына ташууда;
- Кыргыз Республикасынын аймагына андан ары анын чегинен тышкары ташып чыгуу (реэкспорттоо) үчүн ташып келинүүчү;
- «экстра» ак сортун;
- бул токтом күчүнө киргенге чейин Кыргызстандын дарегине темир жол транспорту менен жүктөп жөнөтүлгөн (жөнөтүлгөн), бул транспорттук (товарды коштоочу) документтер менен ырасталат.
Ак кантты мыйзамсыз ташып келүүгө бөгөт коюуга багытталган чараларды көрүү боюнча мамлекеттик органдарга жана ведомстволорго тапшырмалар коюлду.
Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.