Кыргызстанда авиакассаларга милдеттүү түрдө каттоо киргизилет
Кыргызстанда авиабилеттерди брондоо жана сатуу менен алектенген компанияларды жана ишкерлерди милдеттүү түрдө каттоо киргизилет.
Биринчи этапта механизм пилоттук долбоордун алкагында 11 ай бою иштейт. Министрлер кабинети тиешелүү токтом кабыл алды. Авиабилеттерди брондогон, жол-жоболоштурган жана саткан авиакассалар, туристтик агенттиктер жана башка субъекттер каттоодон өтүшү керек болот.
Ал үчүн алар токтом күчүнө киргенден кийин 30 календардык күндүн ичинде Министрлер кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттигине кайрылышы зарыл. Бийлик долбоордун зарылдыгын авиабилет сатуучулардын ишин тартипке келтирүү, жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жогорулатуу, билеттер тууралуу так маалымат берүүнү камсыз кылуу жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо аракети менен түшүндүрүүдө.
Пилоттук долбоорду өткөрүүгө Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги жооптуу болот. Анын жыйынтыгы боюнча ведомство натыйжаларга баа берип, Президенттин администрациясына каттоо тутумун улантуу жана өркүндөтүү же андан баш тартуу керектиги тууралуу сунуштарды киргизет. Кыргызстанда авиабилет сатуу менен алектенген авиакассалардын жана туристтик агенттиктердин саны боюнча так статистика жок. Ошол эле учурда картографиялык сервистерде Бишкектин өзүндө эле миңден ашык авиакасса жана туристтик компания көрсөтүлөт.