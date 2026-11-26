Кыргызстан 2027-жылы ЕАЭБ түзүмдөрүнө төрагалык кылат
Кыргызстан 2027-жылы Евразия экономикалык биримдигинин органдарында төрагалык кылуучу мамлекет болот. Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин жыйынында Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин тиешелүү чечиминин долбоору жактырылганын Минкабдан билдиришти.
Россияга болгон жумушчу сапарынын алкагында иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышты.
Катышуучулар евразиялык экономикалык интеграцияга байланышкан 48 маселени, анын ичинде соода-экономикалык өз ара аракеттенүүнү, өнөр жай кооперациясын жана энергетиканы карашты.
Кеңеш ЕАЭБ алкагында органикалык продукцияны таануу жөнүндө макулдашуунун долбоорун жактырды. Документ биримдикке кирген өлкөлөр тарабынан сертификаттарды өз ара таанууну карайт. Бул жалпы рынокто мындай продукциянын жүгүртүлүшүн жөнөкөйлөтүп, өндүрүүчүлөр үчүн тоскоолдуктарды азайтууга тийиш.
Мындан тышкары, ЕАЭБдин «Синтетикалык жуучу каражаттардын жана тиричилик химиясынын товарларынын коопсуздугу жөнүндө» техникалык регламенти кабыл алынды. Ал продукциянын коопсуздугуна, шайкештигин баалоого, идентификациялоого жана маркалоого карата бирдиктүү талаптарды белгилейт. Регламент 2032-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирет.
Жыйындын жыйынтыгында каралган маселелер боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынды.