Кара-Балтада 41,2 миллион долларга фармацевтикалык комплекс курулат
Чүй облусунун Кара-Балта шаарында «Стандарт Фарм Групп» ЖЧКсынын фармацевтикалык өндүрүш комплексин куруу боюнча инвестициялык долбоор ишке ашырылууда. Долбоордун жүрүшүн Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров текшерди.
Инвестициянын көлөмү 41,2 миллион долларды түзөт. Ишканада 300гө жакын жумуш ордун түзүү пландалууда.
Жаңы өндүрүштө дары-дармек каражаттарын, желатин капсулаларын жана физиологиялык эритмелерди чыгаруу каралууда.
Долбоор атамекендик фармацевтика өнөр жайын өнүктүрүүгө, медициналык продукцияларды өндүрүүнү кеңейтүүгө жана өлкөнүн импортко болгон көз карандылыгын азайтууга өбөлгө түзөрү күтүлүүдө.
Мониторинг учурунда тараптар курулуштун учурдагы жүрүшүн жана ишкананы мындан ары өнүктүрүү келечегин талкуулашты.
Равшанбек Сабиров ошондой эле компаниянын жергиликтүү студенттерди окутуп, андан ары өндүрүшкө жумушка орноштуруу тажрыйбасын белгиледи. Анын айтымында, квалификациялуу атамекендик адистерди даярдоо жана жаштардын кесиптик жактан өсүшү үчүн шарттарды түзүү маанилүү.