USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Кара-Балтада 41,2 миллион долларга фармацевтикалык комплекс курулат

12:19, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Чүй облусунун Кара-Балта шаарында «Стандарт Фарм Групп» ЖЧКсынын фармацевтикалык өндүрүш комплексин куруу боюнча инвестициялык долбоор ишке ашырылууда. Долбоордун жүрүшүн Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров текшерди.

Инвестициянын көлөмү 41,2 миллион долларды түзөт. Ишканада 300гө жакын жумуш ордун түзүү пландалууда.

Жаңы өндүрүштө дары-дармек каражаттарын, желатин капсулаларын жана физиологиялык эритмелерди чыгаруу каралууда.

1794460922764-15b986f7-109e-468b-b428-8fb3332ad8c8-cda08fb7-0b94-4d70-9362-b1027405d944jfif-optimized.webp

 

1794460916459-f3ecc804-1a51-4c15-97b2-7a48db8f6257-2d32c6ed-e3e7-4de3-b9e6-16456995ba4fjfif-optimized.webp

 

1/2

Долбоор атамекендик фармацевтика өнөр жайын өнүктүрүүгө, медициналык продукцияларды өндүрүүнү кеңейтүүгө жана өлкөнүн импортко болгон көз карандылыгын азайтууга өбөлгө түзөрү күтүлүүдө.

Мониторинг учурунда тараптар курулуштун учурдагы жүрүшүн жана ишкананы мындан ары өнүктүрүү келечегин талкуулашты.

Равшанбек Сабиров ошондой эле компаниянын жергиликтүү студенттерди окутуп, андан ары өндүрүшкө жумушка орноштуруу тажрыйбасын белгиледи. Анын айтымында, квалификациялуу атамекендик адистерди даярдоо жана жаштардын кесиптик жактан өсүшү үчүн шарттарды түзүү маанилүү.

Тема боюнча материалдар

Кыргызстан Өзбекстанга картошканы эч кандай чектөөсүз жеткирет

Жалал-Абад облусунда алма ширесин чыгаруучу завод ачылды

ЖК депутаты Ысык-Көлдө картошка сатуу баасы төмөн экенин билдирди

Кыргызстанда 2026–2027-жылдары бааны турукташтырууга 36,6 млрд сом талап кылынат

Кыргызстан боюнча 61,8 миң гектарга күздүк дан эгиндери себилди

Кытай — Кыргызстан — Өзбекстан темир жолу: Жыл аягына чейин эмнелер аткарылат?

Чет элдик компаниялар эсеп ачуу үчүн 200 миң сом төлөөгө милдеттүү болушат

Кыргызстан он Airbus учагын сатып алууну көздөп жатат

Августта Кыргызстанга акча которуулардын көлөмү 269,6 миллион долларды түздү

Борбор Азия өлкөлөрү үчүн жаңы түз инвестициялар фонду түзүлүүдө

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18