Жакынкы Чыгыш абалынан улам дизель майынын дүйнөлүк запасы төмөнкү чекке жетти
Жакынкы Чыгыштагы чыңалуунун курчушунан улам дизель майынын дүйнөлүк запасы акыркы 35 жылдагы эң төмөнкү чекке түштү. Бул тууралуу Абу-Дабинин Улуттук мунай компаниясынын башчысы Султан бен Ахмед аль-Джабер ADIPEC 2026 эл аралык конференциясында сүйлөп жатып билдирди.
Анын айтымында, баанын өсүшүнүн башкы себептеринин бири — Ормуз кысыгындагы кеме каттамдарынын үзгүлтүккө учурашына байланыштуу учурдагы кырдаал.
Ал ошондой эле башка рыноктор суюк жаратылыш газынын жетишсиздигине дуушар болуп жатканын белгиледи.
Ахмед Аль-Джабер Ормуз кысыгындагы кеме каттамы токтогондон бери дүйнөлүк запастардан дээрлик 1 миллиард баррель мунай чыгарылганын айтты. Муну менен бирге логистикалык чыгымдар баррелдин наркынын 30 пайызына чейин өстү. АКШ менен Израилдин Иран менен болгон жаңжалы баштала электе бул көрсөткүч болжол менен 5 пайызды түзгөн.
Иран-америкалык согуш башталганга чейин дүйнөлүк мунай берүүлөрдүн болжол менен 25 пайызы жана суюк жаратылыш газынын 20 пайызы Ормуз аркылуу өтүп турган.