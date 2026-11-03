USD87.45EUR98.17RUB1.08
24.kg

Жакынкы Чыгыш абалынан улам дизель майынын дүйнөлүк запасы төмөнкү чекке жетти

10:01, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Жакынкы Чыгыштагы чыңалуунун курчушунан улам дизель майынын дүйнөлүк запасы акыркы 35 жылдагы эң төмөнкү чекке түштү. Бул тууралуу Абу-Дабинин Улуттук мунай компаниясынын башчысы Султан бен Ахмед аль-Джабер ADIPEC 2026 эл аралык конференциясында сүйлөп жатып билдирди.

Анын айтымында, баанын өсүшүнүн башкы себептеринин бири — Ормуз кысыгындагы кеме каттамдарынын үзгүлтүккө учурашына байланыштуу учурдагы кырдаал.

Ал ошондой эле башка рыноктор суюк жаратылыш газынын жетишсиздигине дуушар болуп жатканын белгиледи.

Ахмед Аль-Джабер Ормуз кысыгындагы кеме каттамы токтогондон бери дүйнөлүк запастардан дээрлик 1 миллиард баррель мунай чыгарылганын айтты. Муну менен бирге логистикалык чыгымдар баррелдин наркынын 30 пайызына чейин өстү. АКШ менен Израилдин Иран менен болгон жаңжалы баштала электе бул көрсөткүч болжол менен 5 пайызды түзгөн.

Иран-америкалык согуш башталганга чейин дүйнөлүк мунай берүүлөрдүн болжол менен 25 пайызы жана суюк жаратылыш газынын 20 пайызы Ормуз аркылуу өтүп турган.

Тема боюнча материалдар

ЮНЕСКО: «Журналисттердин өлтүрүлүшү боюнча жети учурдун алтоо жазасыз калууда»

Россия, АКШ жана Украина ортосундагы сүйлөшүүлөр 10–11-ноябрда Абу-Дабиде өтөт

БУУ: «Дүйнөдө 3,4 миллиард адам начар турак жай шартында жашайт»

Зеленский Путин менен Түркияда жолугушууга даяр экенин билдирди

Орусияны диалогго чакырды. Болгариядагы шайлоодо учурдагы президент алдыда 

Армения парламенттинин депутаттары жыйын учурунда мушташа кетти

Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөр: Европа өкүлдөрү чакырылбайт

Испанияда поездердин кагылышуусунан каза болгондордун саны 64 адамга жетти

Испанияда эки поезддин кагылышуусунан кеминде 46 адам каза болду

Жасалма интеллект артыкчылыкта: Microsoft 60 миң кызматкерин жумуштан кетиреби?

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18