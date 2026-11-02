Зеленский Путин менен Түркияда жолугушууга даяр экенин билдирди
Зеленский Түркияда Путин менен жолугушууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал CNN Türk телеканалына берген маегинде айтты.
Украинанын башчысы, эгер Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган уюштура алса, Орусия лидери Владимир Путин менен Түркияда гипотетикалык жолугушууга даяр экенин белгиледи.
«Мен жеке өзүм президент менен болгон мамилебиз жана анын Трамп менен Путинге болгон жеке мамилеси пайдалуу болушу мүмкүн деп эсептейм. Албетте, эгер Турция буга жетише алса, биз муну кабыл алабыз жана кубанычта гана болобуз. Ооба, биз даярбыз, Түркиядагы мындай жолугушууга даярбыз», — деди ал.
31-октябрда Анкарада Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен Владимир Зеленскийдин жолугушуусу өттү.
Акыркысынын айтымында, башка маселелер менен катар тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшү жана ушундай жолугушуунун мүмкүнчүлүгү талкууланды.
Зеленский сүйлөшүүлөрдөгү башкы пункт ок атууну шартсыз толугу менен токтотуу болушу керектигин кайрадан кайталады. Андан кийин натыйжалуу байкоо механизмин түзүү коштолушу керек. Мындан тышкары, тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Украинанын коопсуздук кепилдиктери жана аны калыбына келтирүү тууралуу маселелерди чечүү зарыл.