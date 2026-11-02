USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Зеленский Путин менен Түркияда жолугушууга даяр экенин билдирди

10:01, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Зеленский Түркияда Путин менен жолугушууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал CNN Türk телеканалына берген маегинде айтты.

Украинанын башчысы, эгер Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган уюштура алса, Орусия лидери Владимир Путин менен Түркияда гипотетикалык жолугушууга даяр экенин белгиледи.

«Мен жеке өзүм президент менен болгон мамилебиз жана анын Трамп менен Путинге болгон жеке мамилеси пайдалуу болушу мүмкүн деп эсептейм. Албетте, эгер Турция буга жетише алса, биз муну кабыл алабыз жана кубанычта гана болобуз. Ооба, биз даярбыз, Түркиядагы мындай жолугушууга даярбыз», — деди ал.

31-октябрда Анкарада Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен Владимир Зеленскийдин жолугушуусу өттү.

Акыркысынын айтымында, башка маселелер менен катар тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшү жана ушундай жолугушуунун мүмкүнчүлүгү талкууланды.

Зеленский сүйлөшүүлөрдөгү башкы пункт ок атууну шартсыз толугу менен токтотуу болушу керектигин кайрадан кайталады. Андан кийин натыйжалуу байкоо механизмин түзүү коштолушу керек. Мындан тышкары, тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Украинанын коопсуздук кепилдиктери жана аны калыбына келтирүү тууралуу маселелерди чечүү зарыл.

Тема боюнча материалдар

Орусияны диалогго чакырды. Болгариядагы шайлоодо учурдагы президент алдыда 

Армения парламенттинин депутаттары жыйын учурунда мушташа кетти

Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөр: Европа өкүлдөрү чакырылбайт

Испанияда поездердин кагылышуусунан каза болгондордун саны 64 адамга жетти

Испанияда эки поезддин кагылышуусунан кеминде 46 адам каза болду

Жасалма интеллект артыкчылыкта: Microsoft 60 миң кызматкерин жумуштан кетиреби?

80 жаштагы Лула да Силва төртүнчү ирет Бразилиянын президенти болуп шайланды

Украина маселеси. Евробиримдик Путин менен диалог жүргүзүү жолдорун издеп жатат

Эбола тумоосу: Дагы бир өлкөдө вирустун сырттан келген учуру тастыкталды

Орусия менен АКШ Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү кайрадан баштайбы?

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18