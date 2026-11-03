ЮНЕСКО: «Журналисттердин өлтүрүлүшү боюнча жети учурдун алтоо жазасыз калууда»
Журналисттерди өлтүрүү кылмыштарынын жазасыз калуу масштабы акыркы он жылда биринчи жолу кайрадан өсүүдө. Бул тууралуу ЮНЕСКОнун ЖМК кызматкерлеринин коопсуздугу боюнча эки жылда бир чыгуучу баяндамасында айтылат.
ЮНЕСКО журналисттердин бети ачылбаган өлүмдөрүнүн үлүшүн 2012-жылдан бери көзөмөлдөп келет. 2024–2025-жылдары бул көрсөткүч 86 пайызга жеткен — бул мурунку эки жылга салыштырмалуу бир пайыздык пунктка көп. Уюмдун маалыматы боюнча, 2024–2025-жылдары жалпысынан 189 журналист жана ЖМК кызматкери каза болгон. Бул мурунку эки жылдык мезгилге караганда 20 пайызга көп жана 2014–2015-жылдардан берки эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Алардын тең жарымынан көбү — 127 адам — чыр-чатак зоналарында курман болгон.
2024–2025-жылдары журналисттерди өлтүрүү учурлары дүйнөнүн бардык аймактарында катталып, ЮНЕСКОнун баалоосу боюнча, бул глобалдык кырсыкка айланды.
Эң көп ырасталган учурлар араб мамлекеттеринде катталган — 97
Андан кийин Латын Америкасы жана Кариб бассейни (37), Азия-Тынч океан чөлкөмү (34), Борбордук жана Чыгыш Европа (14), Африка (6), Батыш Европа жана Түндүк Америка (1) турат. Эки жыл ичинде эң көп журналист Палестина Мамлекетинде каза болгон (тиешелүүлүгүнө жараша 30 жана 32).
«БУУ-аялдар» түзүмүнүн жана Журналисттер үчүн эл аралык борбордун 2025-жылы жүргүзгөн изилдөөсүнө ылайык, журналист аялдардын 75 пайызы интернетте же реалдуу жашоодо зомбулукка жана куугунтукка дуушар болушкан.
Ошол эле учурда баяндамада жылыштар да белгиленген: куралдуу чыр-чатактар жок өлкөлөрдө жазасыздык азаюусун улантууда. 2012-жылдан 2026-жылга чейин бул көрсөткүч 94төн 77 пайызга чейин төмөндөгөн — б. а. жылына болжол менен бир пайыздык пунктка азайып отурган. Чыр-чатак зоналарынан тышкары жерлерде журналисттердин каза болушу — 85 учур — акыркы 18 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч болуп калды.
БУУнун Адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолькер Түрктүн маалыматына караганда, 2023-жылдан 2025-жылга чейин дүйнөдө 740тан ашык журналист жана ЖМК кызматкери өлтүрүлгөн же дайынсыз жоголгон.
Жоголгондордун болжол менен 90 пайызы ушул күнгө чейин камакта калууда.
«Дүйнө жүзүндө журналисттер чындыкты айтканы үчүн ченемсиз жогорку бааны төлөөнү улантууда», — деп айтылат БУУнун башкы катчысы Антониу Гутерриштин кайрылуусунда.
Анын айтымында, ЖМК кызматкерлери коомдо абдан маанилүү роль ойнойт, бирок ошого карабастан алар көп учурда куугунтукка жана аңдууга кабылышат, соттук куугунтуктун жана физикалык кол салуулардын объектиси болушат же түрмөгө камалышат, «ал эми кээде өз жумушун аткарганы үчүн гана кыйноого кабылып же өлтүрүлүшөт».
«Акыркы бир жылда кеминде 34 журналист бул үчүн өмүрү менен төлөдү. Мындай өлтүрүүлөрдүн ар бир жетисинин алтоо жазасыз калууда. Чыр-чатактар шартында жазасыздык көрсөткүчү 100 пайызга жакындайт. Бул үрөй учурган кырдаалга чекит коюу керек», — деп белгиледи башкы катчы.
Бул үчүн, анын айтымында, ар бир мындай учурду иликтөө, ар бир күнөөлүү адамды жоопкерчиликке тартуу жана интернеттеги чабуулдарга чекит коюу зарыл.