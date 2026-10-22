USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Украина маселеси. Евробиримдик Путин менен диалог жүргүзүү жолдорун издеп жатат

11:28, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Евробиримдик Украинадагы кырдаалдын айланасындагы маселе боюнча Орусиянын президенти менен диалог жүргүзүү үчүн сүйлөшүүчүнү издеп жатат. Бул тууралуу Politico басылмасы жазып чыкты.

Европада АКШ Евробиримдиктин кызыкчылыктарын эске албастан Кремль менен макулдашып кетиши мүмкүн деген кооптонуулар пайда болгону бул теманы талкуулоого себеп болгону белгиленет.Сүйлөшүүчү ролуна талапкерлердин арасында Финляндиянын президенти Александр Стубб жана Еврокеңештин башчысы Антониу Коштанын ысымдары аталууда. Европалык аткаминерлер Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча Владимир Путин менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган өкүлдү дайындоо керек деп эсептешет.

Талкуу Дональд Трамптын атайын өкүлү Стив Уиткоффтун Санкт-Петербургга болгон сапарынан кийин жанданды. Ал Путинге Орусия — АКШ — Украина форматындагы үч тараптуу жолугушууну өткөрүүнү сунуштаган. Европа өлкөлөрү Вашингтон Киев үчүн пайдасыз болгон шарттарга макул болушу мүмкүн деп кооптонушууда.

Эске салсак, мурдараак Санкт-Петербургда Стив Уиткофф менен Владимир Путин, анын ичинде Орусия, АКШ жана Украинанын катышуусунда Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү кайра баштоону талкуулашкан. Анда Евробиримдик өкүлдөрүнүн катышуусу каралган эмес.

Тема боюнча материалдар

Эбола тумоосу: Дагы бир өлкөдө вирустун сырттан келген учуру тастыкталды

Орусия менен АКШ Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү кайрадан баштайбы?

Европадагы нааразылык акциялары: БУУ бийликти жаштар менен диалогго чакырды

Украина маселеси. АКШ президентинин атайын чабарманы кайрадан Россияга кетти

Иран аймактын коопсуздугун камсыздоого Перс булуңу өлкөлөрү менен кызматташат

Пакистанда мектептин чатыры урап, 27 бала каза болду

Ирандын Ормуз кысыгындагы кемелерге кол салуулар жогорку чекке жетти

150дөн ашуун өлкө пандемияны алдын алуу боюнча саясий декларацияны колдоду

Дүйнөдө ар бир үч секунд сайын бир наристе никеге турат

Эр-Рияддагы аэропортко жасалган соккулар: Кыргыз жарандары жабыркаган жок

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18