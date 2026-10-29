USD87.45EUR97.29RUB1.09
24.kg

Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөр: Европа өкүлдөрү чакырылбайт

11:25, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкүлдөрүн Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөргө чакыруу пландалган жок. Бул тууралуу журналисттерге Россия президентинин жардамчысы Юрий Ушаков билдирди.

Анын айтымында, бүгүнкү күндө Россия, АКШ жана Украинанын катышуусунда үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандандыруу боюнча макулдашуу бар. Европаны сүйлөшүүлөр столуна чакырууга «эч ким чогулган жок», — деди ал.

Эскерте кетсек, АКШ, Россия жана Украинанын катышуусундагы үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүү Орусия президенти Владимир Путин менен АКШ мамлекет башчысынын атайын өкүлү Стив Уиткоффтун жолугушуусунда талкууланган.

Буга чейин Юрий Ушаков Россия Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү 4-ноябрдан кийин жандандырууга даяр экенин белгилеген.

Финляндиянын президенти Александр Стубб жана Норвегиянын премьер-министри Йонас Гар Стере 27-октябрда Россиянын башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул акыркы 4,5 жыл ичинде Финляндия менен Норвегия лидерлеринин биринчи жолку чалуусу болду. Буга чейин Евробиримдикте Россия менен эч кандай сүйлөшүүлөр болбой турганын бир нече ирет билдиришкен.

Тема боюнча материалдар

Испанияда поездердин кагылышуусунан каза болгондордун саны 64 адамга жетти

Испанияда эки поезддин кагылышуусунан кеминде 46 адам каза болду

Жасалма интеллект артыкчылыкта: Microsoft 60 миң кызматкерин жумуштан кетиреби?

80 жаштагы Лула да Силва төртүнчү ирет Бразилиянын президенти болуп шайланды

Украина маселеси. Евробиримдик Путин менен диалог жүргүзүү жолдорун издеп жатат

Эбола тумоосу: Дагы бир өлкөдө вирустун сырттан келген учуру тастыкталды

Орусия менен АКШ Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү кайрадан баштайбы?

Европадагы нааразылык акциялары: БУУ бийликти жаштар менен диалогго чакырды

Украина маселеси. АКШ президентинин атайын чабарманы кайрадан Россияга кетти

Иран аймактын коопсуздугун камсыздоого Перс булуңу өлкөлөрү менен кызматташат

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18