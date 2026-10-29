Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөр: Европа өкүлдөрү чакырылбайт
Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкүлдөрүн Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөргө чакыруу пландалган жок. Бул тууралуу журналисттерге Россия президентинин жардамчысы Юрий Ушаков билдирди.
Анын айтымында, бүгүнкү күндө Россия, АКШ жана Украинанын катышуусунда үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандандыруу боюнча макулдашуу бар. Европаны сүйлөшүүлөр столуна чакырууга «эч ким чогулган жок», — деди ал.
Эскерте кетсек, АКШ, Россия жана Украинанын катышуусундагы үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүү Орусия президенти Владимир Путин менен АКШ мамлекет башчысынын атайын өкүлү Стив Уиткоффтун жолугушуусунда талкууланган.
Буга чейин Юрий Ушаков Россия Украина боюнча үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү 4-ноябрдан кийин жандандырууга даяр экенин белгилеген.
Финляндиянын президенти Александр Стубб жана Норвегиянын премьер-министри Йонас Гар Стере 27-октябрда Россиянын башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул акыркы 4,5 жыл ичинде Финляндия менен Норвегия лидерлеринин биринчи жолку чалуусу болду. Буга чейин Евробиримдикте Россия менен эч кандай сүйлөшүүлөр болбой турганын бир нече ирет билдиришкен.